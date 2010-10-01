Происшествия
RT на русскомСамолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве
Отмечается, что перед посадкой воздушное судно совершило несколько кругов для выработки топлива в районе Красноармейска. Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.
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