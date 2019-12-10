Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны. Отмечается, что связь с воздушным судном прервалась примерно через час после вылета с авиабазы в городе Пунта-Аренас.

Самолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду

Политика Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Париже, передает РИА "Новости".

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Общество Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.

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Спорт Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.

Политика Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.

Политика Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

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Космос На обратной стороне Луны появились странные объекты Объекты были замечены на снимках кратера Парацельс С, находящегося на обратной стороне Луны. Фотографии были сделаны несколько лет назад.