Происшествия
ИзвестияСамолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду
Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны. Отмечается, что связь с воздушным судном прервалась примерно через час после вылета с авиабазы в городе Пунта-Аренас.
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Наука
В три этапа: в 34 года, 60 и 78 лет происходит старение человека
Естественными биологическими часами, которые в точно определяют несколько этапов в старении организма человека - 34, 60 и 78 лет, являются по исследованиям ученых уровни белков в крови человека.
Кино
Появился трейлер фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом
Политика
Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Париже, передает РИА "Новости".
Политика
Зеленский отказался от предложения Путина по выборам в Донбассе
Источник издания в украинской делегации рассказал, что Путин настаивал на передаче контроля над границей после проведения выборов в неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Общество
Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан
Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-13» успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Политика
Полный текст коммюнике по итогам встречи Нормандской четверки
Минские договоренности (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 года и Минский комплекс мероприятий от 12 февраля 2015 года) продолжают служить основой работы Нормандского формата, государства-члены которого привержены их полной имплементации.
Политика
Зеленский заявил, что украинцы могут говорить на любом языке
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что граждане Украины могут общаться на любом язык, включая и русский.
Политика
Путин вспомнил детский стишок по теме поставок газа Украине
Российский президент Владимир Путин во время совместной пресс-конференции по итогам встречи лидеров «нормандской четверки» заявил, что стоимость газа для промышленных украинских потребителей может быть на 25% ниже при условии, что Россия и Украина договорятся о «совместной честной работе», передает корреспондент РБК.
Политика
Конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд
Конгресс утвердил бюджет в размере $738 млрд.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
Политика
Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
Политика
Следующий саммит «нормандской четверки» пройдет в Берлине — Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий саммит лидеров «нормандской четверки» состоится в Берлине, передает ТАСС.
Происшествия
Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы
Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Политика
Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
Происшествия
В Брянской области возбудили дело в связи со смертью заключенного
В Брянской области возбуждено уголовное дело из-за смерти заключенного одной из исправительных колоний.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Гаджеты
Apple может выпустить пять моделей iPhone в 2020 году
Спорт
Васю Пельменя нокаутировали одной пощечиной
Сибирский богатырь, более известный как Вася Пельмень, впервые потерпел сокрушительное поражение на чемпионате по пощечинам.
Политика
Макрон рассердился на российских журналистов
Президенту Франции Эммануэлю Макрону не понравилось поведение российских журналистов во время общения с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Происшествия
Проститутка из Казахстана украла у сахалинца 213 тысяч рублей
В дежурную часть областного центра обратился гражданин. Мужчина сообщил, что с его карты пропали 213 тысяч рублей.
Политика
Зеленский заявил о продлении на год закона об особом статусе Донбасса
Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Происшествия
В Удмуртии еще один ребенок чуть не погиб дома после смерти матери
В Удмуртии еще один ребенок чуть не погиб в своем доме после смерти матери.
Космос
На обратной стороне Луны появились странные объекты
Объекты были замечены на снимках кратера Парацельс С, находящегося на обратной стороне Луны. Фотографии были сделаны несколько лет назад.
Наука
Патент недели: как можно обмануть атеросклероз
Для лечения пациентов с атеросклерозом часто назначают процедуру терапевтического плазмафереза — по сути «чистку крови» с использованием материалов-сорбентов.