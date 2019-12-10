Происшествия

ИзвестияИзвестияСамолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду

Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны. Отмечается, что связь с воздушным судном прервалась примерно через час после вылета с авиабазы в городе Пунта-Аренас.
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Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту пропал с радаров

ТАСС22:51

Самолёт ВВС Чили пропал с радаров по пути в Антарктиду

RT на русском21:55

Самолет ВВС Чили с 38 пассажирами пропал с радаров

Газета.Ru22:30

Самолет C130 Hercules пропал с радаров в Чили

Российская газета22:14

Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту исчез с радаров на пути в Антарктиду

Интерфакс22:08

Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту пропал по пути в Антарктиду

РБК22:36

Транспортный самолет ВВС Чили пропал с радаров по пути в Антарктику

РИА Новости21:47
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 23:11, Ашберн
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Естественными биологическими часами, которые в точно определяют несколько этапов в старении организма человека - 34, 60 и 78 лет, являются по исследованиям ученых уровни белков в крови человека.
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Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным

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Полный текст коммюнике по итогам встречи Нормандской четверки

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ИА REX 23:00
Политика

Зеленский заявил, что украинцы могут говорить на любом языке

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что граждане Украины могут общаться на любом язык, включая и русский.
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Путин вспомнил детский стишок по теме поставок газа Украине

Российский президент Владимир Путин во время совместной пресс-конференции по итогам встречи лидеров «нормандской четверки» заявил, что стоимость газа для промышленных украинских потребителей может быть на 25% ниже при условии, что Россия и Украина договорятся о «совместной честной работе», передает корреспондент РБК.
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Конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд

Конгресс утвердил бюджет в размере $738 млрд.
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Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
РИА Новости 18:11
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM 14:49
Политика

Следующий саммит «нормандской четверки» пройдет в Берлине — Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий саммит лидеров «нормандской четверки» состоится в Берлине, передает ТАСС.
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Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы

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Газета.Ru 22:33
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Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять

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РИА Новости 19:24
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В Брянской области возбудили дело в связи со смертью заключенного

В Брянской области возбуждено уголовное дело из-за смерти заключенного одной из исправительных колоний.
РБК 20:07
Общество

В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
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Apple может выпустить пять моделей iPhone в 2020 году

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Васю Пельменя нокаутировали одной пощечиной

Сибирский богатырь, более известный как Вася Пельмень, впервые потерпел сокрушительное поражение на чемпионате по пощечинам.
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Макрон рассердился на российских журналистов

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Зеленский заявил о продлении на год закона об особом статусе Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря.
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Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
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В Удмуртии еще один ребенок чуть не погиб дома после смерти матери

В Удмуртии еще один ребенок чуть не погиб в своем доме после смерти матери.
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На обратной стороне Луны появились странные объекты

Объекты были замечены на снимках кратера Парацельс С, находящегося на обратной стороне Луны. Фотографии были сделаны несколько лет назад.
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Патент недели: как можно обмануть атеросклероз

Для лечения пациентов с атеросклерозом часто назначают процедуру терапевтического плазмафереза — по сути «чистку крови» с использованием материалов-сорбентов.
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