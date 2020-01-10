Происшествия
REGNUMСамолёт авиакомпании Nordwind жёстко сел в Анталье
Сегодня, 10 января, пассажирский самолёт российской компании Nordwind Airlines совершил жёсткую посадку в Анталье. Согласно данным турецкого портала AirportHaber, самолёт A321−200 авиакомпании совершал рейс из Москвы.
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Общество
Программа «Земский учитель» стартовала в Омской области
Заявки на участие в программе «Земский учитель» принимаются с 10 января по 15 апреля.
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Происшествия
Место крушения украинского лайнера в Иране расчистили от улик
Мусорщики забирают улики с места крушения Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
Технологии
Цукерберг рассказал, каким видит общество в ближайшее десятилетие
Основатель Facebook Марк Цукерберг поделился своими предположениями об измерениях общества на ближайшее десятилетие на своей странице в соцсети.
Футбол
Илья Шкурин пополнил состав ПФК ЦСКА
Происшествия
В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с шестью автомобилями
В пресс-службе МЧС РИА Новости уточнили, что в автобусе находились двое взрослых и 35 детей десяти-одиннадцати лет, членов спортивной команды, они ехали из города Чайковский.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Происшествия
В избиении сына Жванецкого заподозрили студентов МГИМО
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
МИД России вернул Киеву ноту протеста в связи с визитом российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.
Общество
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Технологии
Правозащитники обратились к Google из-за предустановленных приложений
Ряд международных правозащитных организаций направили совместное открытое письмо генеральному директору Alphabet Inc. Сундару Пичаю с просьбой пересмотреть политику предустановки приложений на смартфоны на операционной системе Google Android.
Транспорт
Стоимость проезда по ЗСД вырастет с 18 января
Новые тарифы вступят в силу 18 января и коснутся всех водителей.
Политика
Путин озвучил дату начала грузового сообщения по Крымскому мосту
Полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту начнется с 1 июля 2020 года, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного развитию Крыма и Севастополя.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Армия и оружие
На Украине задержали еще одного «свидетеля» по делу MH17
Сотрудники пограничной службы Украины в рамках реализации оперативной информации задержали в Донбассе «свидетеля» по делу о крушении в регионе малайзийского «Боинга» рейса MH17.
Политика
Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Политика
Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране
Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
Политика
Ирак потребовал от США начать переговоры о выводе войск
Багдад потребовал от США начать переговоры о выводе иностранных войск с территории Ирака.
Происшествия
Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Бывший солист группы «140 ударов в минуту», диджей Юрий Абрамов скончался 9 января.
Гаджеты
Intel показала свою первую дискретную видеокарту
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна хочет родить ему пятерых детей
Подписчик предложил 30-летней Брухуновой родить 74-летнему Петросяну пятерых детей.
Политика
FT сообщила о новых британских санкциях против россиян
Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Происшествия