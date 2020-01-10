Происшествия

REGNUMREGNUMСамолёт авиакомпании Nordwind жёстко сел в Анталье

Сегодня, 10 января, пассажирский самолёт российской компании Nordwind Airlines совершил жёсткую посадку в Анталье. Согласно данным турецкого портала AirportHaber, самолёт A321−200 авиакомпании совершал рейс из Москвы.
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