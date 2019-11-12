Политика

News.ruNews.ruСамолёт с Эво Моралесом вылетел из Парагвая в Мексику

Самолёт ВВС Мексики с ушедшим в отставку Эво Моралесом на борту вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико. Мексиканские власти предоставили экс-президенту Боливии политическое убежище. О вылете самолёта сообщил телеканал Telesur.
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