Политика
News.ruСамолёт с Эво Моралесом вылетел из Парагвая в Мексику
Самолёт ВВС Мексики с ушедшим в отставку Эво Моралесом на борту вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико. Мексиканские власти предоставили экс-президенту Боливии политическое убежище. О вылете самолёта сообщил телеканал Telesur.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:31, Ашберн
Общество
Кирилл Терешин лишился «рук-базук»
Lenta.ru 06:36
Политика
Украина в случае снятия санкций с России потребует компенсацию
Ранее в бундестаге выразили надежду, что в 2020 году произойдёт продвижение по вопросу отмены санкций против России.
RT на русском 03:54
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru вчера в 06:10
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском 01:31
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.
RT на русском вчера в 02:01
Футбол
Бердыев может завершить тренерскую карьеру
В ближайшее время в Татарстане должны построить четыре крытых манежа, которые станут базой для сети футбольных академий, а Бердыев будет курировать этот проект.
Sport24.ru 05:55
Армия и оружие
МРК «Ингушетия» испытал ракетный комплекс «Калибр» в Черном море
Малый ракетный корабль "Ингушетия" во время заводских испытаний в Черном море выполнил пробные пуски из ракетного комплекса "Калибр".
Российская газета 03:59
Общество
В России вводится система мониторинга за реализацией нацпроектов
В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил о введении в эксплуатацию системы мониторинга за реализацией национальных проектов, которая позволяет контролировать выделяемые средства, а также выявлять недобросовестных исполнителей, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:46
Происшествия
В Тюмени курсант военно-инженерного училища умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного училища умер в больнице от вирусного менингита, контактировавшие с ним военные помещены в лазарет для обследования, говорится в сообщении Центрального военного округа.
РИА Новости 04:21
Общество
Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн
Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи Единого государственного экзамена в онлайн-формат.
RT на русском 05:23
Общество
Песков отреагировал на призыв вернуть прежний пенсионный возраст в ДФО
Ранее во вторник стало известно, что правительству в Госдуме предложили вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.
Известия 05:20
Футбол
Баста организует открытые просмотры футболистов для ростовского СКА
Российский музыкант Василий Вакуленко (Баста), ставший владельцем футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону), намерен организовать открытые региональные просмотры игроков для набора в команду.
РИА Новости 10 ноября в 07:50
Армия и оружие
Лавров обвинил США в попытках создать квазигосударство в Сирии
США делают все, чтобы построить на восточном берегу реки Евфрат в Сирии "квазигосударственные структуры" ради контроля над нефтяными месторождениями в этой стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Интерфакс 07:18
Общество
Alibaba в день распродаж заработала рекордные $38,4 млрд
Китайская компания Alibaba в день распродаж 11 ноября установила новый рекорд, продав товары на сумму $38,4 млрд, передает South China Morning Post.
Аргументы и Факты вчера в 17:58
Шоу-бизнес
Онколог сообщил о возможном диагнозе Заворотнюк
ФедералПресс 03:21
Авто
FCA готовит двигатель с турбонаддувом Inline-Six
Будет очень интересно посмотреть, повлияет ли недавно созданный конгломерат с PSA на разработку нового двигателя inline-Six.
32CARS.ru 03:45
Происшествия
СК проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова
Направить криминалистов поручил глава СК Александр Бастрыкин «для оказания практической помощи в расследовании резонансного убийства» и проверки сведений СМИ «об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки».
Известия 03:48
Космос
Робота Федора хотят снабдить колесами вместо ног
Naked Science 05:45
Футбол
Врач сборной России рассказал о травмах Черышева и Баринова
Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о травмах полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева и хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова.
Sport24.ru 05:14
Общество
Познер ответил на слова Галкина о цензуре на российском телевидении
Живая Кубань 10 ноября в 23:53
Политика
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09
Происшествия
Телефон пропавшей в Ставрополе школьницы найден в пакете в лесу
В Ставрополе ищут 16-летнюю девочку, пропавшую накануне по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.
Вести.Ru 07:25
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Происшествия
В Подмосковье сгорели 13 мобильных комплексов видеофиксации
Российская газета 05:53