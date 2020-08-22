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Самолёт с Навальным вылетел в Германию

Самолёт с Алексеем Навальным на борту вылетел из омского аэропорта в Германию.В источнике
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НГС55

В омском аэропорту к трапу самолёта из Москвы подали реанимацию

НГС5501:23
ТАСС

Самолет с Навальным вылетел в Германию

ТАСС22:02
БК55

Навального в Омском аэропорту в Берлин провожала полиция и гостелевидение

БК5523:34
Эхо Москвы

В Германию из Омска направляется самолет с Алексеем Навальным на борту

Эхо Москвы01:32
РИА СуперОмск

Самолет с Навальным вылетел из Омска в Берлин

РИА СуперОмск22:15
РИА Новости

Самолет с Навальным вылетел в Германию из Омска

РИА Новости22:07
РИА ОмскИнформ

Навальному удалось покинуть Омск: самолет летит в Германию

РИА ОмскИнформ23:44

Главврач назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ

Основной диагноз госпитализированного оппозиционера Алексея Навального — нарушение обмена веществ, заявил главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский.
Коммерсантъвчера в 06:08
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