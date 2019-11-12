Политика

RT на русскомRT на русскомСамолёт с экс-президентом Боливии Моралесом приземлился в Мехико

Самолёт с подавшим в отставку с поста президента Боливии Эво Моралесом приземлился в Мехико. Трансляцию прибытия ведёт телеканал Todo Noticias. В аэропорту политика встретил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Самолет с Эво Моралесом приземлился в Мексике

Российская газета13:02

Эво Моралес прилетел в Мексику

Вести.Ru12:48

Бывший президент Боливии Эво Моралес прилетел в Мехико

Эхо Москвы16:09

Самолет Моралеса приземлился в Мехико

РИА Новости12:33

Самолёт с экс-президентом Боливии Моралесом приземлился в Мехико

RT на русском12:24

Самолет с Эво Моралесом прилетел в Мексику

РБК12:43

СМИ: самолет с экс-президентом Боливии Эво Моралесом приземлился в Мехико

ТАСС12:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:37, Ашберн
Происшествия

СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Gazeta.SPb 03:39
Политика

Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Здоровье

В России изменятся правила получения медсправок на водительские права

С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда 10:08
Армия и оружие

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десять человек

"В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", - сообщила Вафаа Яги.
РИА Новости 15:41
Кино

Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска и другие на премьере «Ангелов Чарли» в Лос-Анджелесе

Актерский состав нового фильма «Ангелы Чарли» представил картину на премьере в Лос-Анджелесе — на красной дорожке появились Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска и другие звезды перезапуска.
Salt Mag 06:09
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой

Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru 15:34
Общество

Пользователи сети требуют пожизненного заключения для доцента Соколова

REGNUM 11:10
Финансы

Курс доллара опустился до 63,79 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 63,79 рубля.
ТАСС 02:05
Происшествия

В Польше тела двух украинцев нашли среди фруктов в холодильной камере

Тела двух граждан Украины были обнаружены в анаэробной холодильной камере для хранения фруктов в польской деревне Садковице.
Украина.ру 11:06
Технологии

СМИ: мобильное приложение не станет заменой паспорту в виде карты

Электронные паспорта в виде мобильного приложения не смогут полностью заменить физический документ, сообщает The Bell со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 16:03
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:48
Политика

Встреча Путина с Зеленским может пройти в Казахстане

Нурсултан Назарбаев, бывший президент Казахстана недавно предложил организовать специальную встречу для российского и украинского лидеров (Владимира Путина и Владимира Зеленского) прямо в Казахстане.
DixiNews 05:31
Наука

Цвет птичьих яиц зависит от климата

МедиаПоток вчера в 11:41
Политика

Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы

ТАСС 16:23
Общество

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

Известия 09:27
Политика

В Госдуме оценили заявление Киева о готовности снять санкции с России

Киев, говоря о снятии санкций с РФ, подразумевает возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию, поэтому можно не сомневаться, что санкции с России не снимут, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
РИА Новости 07:58
Авто

АвтоВАЗ озвучил цены на модернизированную Lada Vesta с вариатором

Отечественная компания опубликовала прайс-лист на Lada Vesta с бесступенчатой АКПП фирмы Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра.
SpeedMe вчера в 12:17
Общество

КС разрешил изъятие имущества у родственников и друзей коррупционеров

Конституционный суд РФ разрешил изымать в пользу государства не только то имущество, которое было приобретено чиновниками и их родственниками на неправомерные доходы, но и имущество, принадлежащее их знакомым, сообщает газета «Ведомости» во вторник, 12 ноября.
Известия 09:54
Политика

Путин наградил Бориса Ротенберга Орденом Александра Невского

ТАСС 14:35
Хоккей

«Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА в КХЛ

Хоккейный клуб «Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Известия 14:32
Экономика

Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года

Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года.
Российская газета 10:19
Происшествия

Появилось видео нежного танца Олега Соколова с Анастасией Ещенко

Регион online вчера в 15:42
Общество

Строящая «Северный поток-2» компания подала иск против Евросоюза

Полностью принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG (оператор проекта «Северный поток-2») обратилась в арбитраж с жалобой на нарушение Евросоюзом, принявшим дискриминационные поправки к Газовой директиве, своих обязательств, предусмотренных Договором к Энергетической хартии.
РБК вчера в 07:03
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике

Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.
Актуальные Новости 13:00
Политика

На Украине прокомментировали задержание националиста Мазура в Польше

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что решение по делу задержанного в Польше националиста Игоря Мазура станет проверкой польской судебной системы, передает RT.
РЕН ТВ 10 ноября в 04:38
Армия и оружие

Штаб ВСУ в Донбассе сообщил о четверых раненых за сутки

ИА Новороссия вчера в 00:40
Общество

Медведев провел совещание в поезде

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание в поезде Новосибирск — Барнаул, на котором обсуждался финансовый план РЖД.
РИА Новости 07:45
Шоу-бизнес

Верке Сердючке стало плохо на съемках новогоднего шоу

Актуальные Новости 01:33
Футбол

«Зенит» заинтересован в футболисте «Палмейраса»

Нева Спорт 13:39
Авто

Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander

Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Автоновости дня 04:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эво Моралес
Боливийский политик
Боливийский государственный деятель, президент Боливии. По национальности аймара, он считается первым представителем коренного населения Америки, руководящим Боливией за более чем 400 лет со времён начала испанской колонизации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное