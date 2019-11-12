Политика
RT на русскомСамолёт с экс-президентом Боливии Моралесом приземлился в Мехико
Самолёт с подавшим в отставку с поста президента Боливии Эво Моралесом приземлился в Мехико. Трансляцию прибытия ведёт телеканал Todo Noticias. В аэропорту политика встретил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:37, Ашберн
Происшествия
СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Gazeta.SPb 03:39
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Здоровье
В России изменятся правила получения медсправок на водительские права
С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда 10:08
Армия и оружие
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десять человек
"В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", - сообщила Вафаа Яги.
РИА Новости 15:41
Кино
Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска и другие на премьере «Ангелов Чарли» в Лос-Анджелесе
Актерский состав нового фильма «Ангелы Чарли» представил картину на премьере в Лос-Анджелесе — на красной дорожке появились Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска и другие звезды перезапуска.
Salt Mag 06:09
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru 15:34
Финансы
Курс доллара опустился до 63,79 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 63,79 рубля.
ТАСС 02:05
Происшествия
В Польше тела двух украинцев нашли среди фруктов в холодильной камере
Тела двух граждан Украины были обнаружены в анаэробной холодильной камере для хранения фруктов в польской деревне Садковице.
Украина.ру 11:06
Технологии
СМИ: мобильное приложение не станет заменой паспорту в виде карты
Электронные паспорта в виде мобильного приложения не смогут полностью заменить физический документ, сообщает The Bell со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 16:03
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:48
Политика
Встреча Путина с Зеленским может пройти в Казахстане
Нурсултан Назарбаев, бывший президент Казахстана недавно предложил организовать специальную встречу для российского и украинского лидеров (Владимира Путина и Владимира Зеленского) прямо в Казахстане.
DixiNews 05:31
Наука
Цвет птичьих яиц зависит от климата
МедиаПоток вчера в 11:41
Политика
В Госдуме оценили заявление Киева о готовности снять санкции с России
Киев, говоря о снятии санкций с РФ, подразумевает возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию, поэтому можно не сомневаться, что санкции с России не снимут, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
РИА Новости 07:58
Авто
АвтоВАЗ озвучил цены на модернизированную Lada Vesta с вариатором
Отечественная компания опубликовала прайс-лист на Lada Vesta с бесступенчатой АКПП фирмы Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра.
SpeedMe вчера в 12:17
Общество
КС разрешил изъятие имущества у родственников и друзей коррупционеров
Конституционный суд РФ разрешил изымать в пользу государства не только то имущество, которое было приобретено чиновниками и их родственниками на неправомерные доходы, но и имущество, принадлежащее их знакомым, сообщает газета «Ведомости» во вторник, 12 ноября.
Известия 09:54
Хоккей
«Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА в КХЛ
Хоккейный клуб «Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Известия 14:32
Экономика
Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года
Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года.
Российская газета 10:19
Происшествия
Появилось видео нежного танца Олега Соколова с Анастасией Ещенко
Регион online вчера в 15:42
Общество
Строящая «Северный поток-2» компания подала иск против Евросоюза
Полностью принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG (оператор проекта «Северный поток-2») обратилась в арбитраж с жалобой на нарушение Евросоюзом, принявшим дискриминационные поправки к Газовой директиве, своих обязательств, предусмотренных Договором к Энергетической хартии.
РБК вчера в 07:03
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике
Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.
Актуальные Новости 13:00
Политика
На Украине прокомментировали задержание националиста Мазура в Польше
Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что решение по делу задержанного в Польше националиста Игоря Мазура станет проверкой польской судебной системы, передает RT.
РЕН ТВ 10 ноября в 04:38
Армия и оружие
Штаб ВСУ в Донбассе сообщил о четверых раненых за сутки
ИА Новороссия вчера в 00:40
Общество
Медведев провел совещание в поезде
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание в поезде Новосибирск — Барнаул, на котором обсуждался финансовый план РЖД.
РИА Новости 07:45
Шоу-бизнес
Верке Сердючке стало плохо на съемках новогоднего шоу
Актуальные Новости 01:33
Футбол
«Зенит» заинтересован в футболисте «Палмейраса»
Нева Спорт 13:39
Авто
Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander
Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Автоновости дня 04:35