Самолёт, на борту которого находились футболисты молодёжной сборной Польши по футболу, совершил посадку в Челябинске. Об этом 10 октября сообщает «Р-спорт». Самолёт совершил посадку в международном аэропорту «Челябинск» имени Курчатова, куда был перенаправлен из Екатеринбурга.

Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга

Общество МВД предложило штрафовать родителей курящих детей МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.

Армия и оружие США заинтересовались уникальной российской подводной лодкой В США проявили большой интерес к возможностям перспективной российской подводной лодки, разрабатываемой в развитие советского проекта «Пиранья».

Политика Зеленский рассказал о возможной встрече с Путиным Глава Украины Владимир Зеленский прокомментировал события на юго-востоке страны. считает, что донбасский конфликт можно обсуждать в двух вариантах.

Экономика Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.

Происшествия Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".

Футбол Букмекеры: сборная России обыграет Шотландию в отборе Евро-2020 Сегодня в 21:45 по московскому времени сборная России встретится с Шотландией в поединке квалификации чемпионата Европы-2020.

Шоу-бизнес Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.

Происшествия Аэропорт «Кольцово» возобновил работу после аварийной посадки Ан-12 Аэропорт Екатеринбурга после аварийной посадки военного самолета Ан-12 возобновил работу по приему и отправке воздушных судов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе аэровокзала.

Политика Зеленский рассказал, что его не устраивает в Минских соглашениях Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в плане по урегулированию конфликта в Донбассе, который в 2015 году был подписан в Минске, Киев не устраивает порядок действий, зафиксированный в данном документе С момента подписания соглашения представителями Украины Киев затягивал его выполнение.

Армия и оружие Трамп заявил, что находится в контакте с Анкарой и курдами Президент США Дональд Трамп сообщил, что находится в контакте с Турцией и сирийскими курдами в связи с турецкой операцией на севере Сирии.

Политика Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.

Кино Актер Николай Добрынин уходит из сериала «Сваты» Заметим, что в 4 сезоне сериала ушел актер Анатолий Васильев, исполнявший роль Юрия Ковалева.

Здоровье Названы продукты, которые помогут очистить сосуды Сок граната при регулярном потреблении в течение года может помочь уменьшить толщину стенок сосудов на 30 процентов при условии, что продукт натуральный и хорошего качества.

Происшествия В Лондоне умер беглый российский банкир Бывший владелец и глава Уралтрансбанка Валерий Заводов, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело, скончался в Лондоне.

Политика Путин назначил новых начальников трех управлений президента Президент России Владимир Путин подписал в четверг, 10 октября, указы о назначении трех начальников управлений администрации главы государства.

Происшествия Врачи подмосковной больницы сожгли пациенту ягодицы Во время проверки выяснилось, что руководство подмосковной больницы предоставило в Росздравнадзор ложные сведения о случившемся: якобы пациент получил химический ожог при применении спиртового раствора йода, который он приготовил самостоятельно.

Происшествия В Крыму задержали готовившего теракт россиянина В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.

Политика Зеленский не намерен публиковать стенограмму переговоров с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограммы разговоров с Владимиром Путиным.

Политика Зеленский отреагировал на обвинения Порошенко Владимир Зеленский, украинский лидер, прокомментировал обвинения Петра Порошенко, бывшего президента страны, связанные с «формулой Штайнмайера».

Спорт WADA подтвердило получение объяснений от Минспорта РФ Руководство Всемирного антидопингового агентства подтвердило получение от российской стороны объяснений по поводу базы данных, полученной из московской лаборатории.

Здоровье Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.

Экономика Медведев потребовал прекратить банковский роуминг В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».

Общество Преподаватели РАНХиГС обратились к ректору из-за низких зарплат Более сотни преподавателей Сибирского института управления (СИУ), филиала РАНХиГС, обратились к ректору вуза Владимиру Мау из-за низких зарплат.

Футбол Президент «Лиона»: Моуринью уже выбрал новый клуб Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс прокомментировал отказ бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью возглавить французский клуб.