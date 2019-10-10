Футбол

REGNUMREGNUMСамолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга

Самолёт, на борту которого находились футболисты молодёжной сборной Польши по футболу, совершил посадку в Челябинске. Об этом 10 октября сообщает «Р-спорт». Самолёт совершил посадку в международном аэропорту «Челябинск» имени Курчатова, куда был перенаправлен из Екатеринбурга.
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Молодежная сборная Польши прибыла из Челябинска в Екатеринбург

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Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

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Украина опасается появления российских военных баз на территории Белоруссии.
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В США арестовали «украинских друзей» Трампа

В США арестовали двоих выходцев из Советского Союза, предпринимателей из Флориды Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые якобы считались «друзьями» американского президента Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани.
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Отказавшаяся показать грудь телеведущая объяснила поведение фанатов

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Президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию 14 октября, проведет переговоры с королем Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом и наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
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