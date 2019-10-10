Самолёт, на борту которого находились футболисты молодёжной сборной Польши по футболу, совершил посадку в Челябинске. Об этом 10 октября сообщает «Р-спорт». Самолёт совершил посадку в международном аэропорту «Челябинск» имени Курчатова, куда был перенаправлен из Екатеринбурга.

Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга

Экономика ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество МВД предложило штрафовать родителей курящих детей МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.

Финансы Набиуллина допустила более быстрое снижение ключевой ставки ЦБ в октябре в четвертый раз за год снизит прогноз инфляции и может ускорить смягчение денежно-кредитной политики, сообщила журналистам председатель банка Эльвира Набиуллина на форуме «Финополис» в Сочи, передает корреспондент РБК.

Экономика Дагестанские бизнесмены сотворили «экономическое чудо» Что любопытно, и год назад Росстат показывал похожие данные по Дагестану: он был на первом месте с показателем средней выручки на одного ИП в 18,5 млн рублей.

Происшествия Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.

Армия и оружие В ДНР заявили, что у Киева осталась последняя возможность отвести силы Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что в эту пятницу у украинских властей будет последняя возможность начать отвод сил вблизи Петровского.

Политика Зеленский заявил о наличии у Киева «плана Б» по Донбассу Во время пресс-марафона лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что у киевского руководства имеется дополнительный план, касающийся урегулирования вооруженного противостояния на территории Донбасса.

Общество Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Экономика AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.

Политика МИД РФ прокомментировал слова Зеленского о Крыме Замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал планы президента Украины Владимира Зеленского использовать площадку «нормандского формата» для обсуждения Крыма нереалистичными, пишет ТАСС.

Экономика Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.

Экономика Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.

Политика Якутский шаман заявил о возобновлении похода в Москву Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, намерен возобновить свой поход в Москву.

Политика Зеленский опасается появления российских военных баз в Белоруссии Украина опасается появления российских военных баз на территории Белоруссии.

Политика В США арестовали «украинских друзей» Трампа В США арестовали двоих выходцев из Советского Союза, предпринимателей из Флориды Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые якобы считались «друзьями» американского президента Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани.

Здоровье Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.

Политика Путин посетит Саудовскую Аравию 14 октября Президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию 14 октября, проведет переговоры с королем Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом и наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

Спорт Путин предложил создать в компаниях должность спортивного инструктора «Возможно, стоит подумать о введении в штатное расписание трудовых коллективов и муниципальных организаций ставок инструкторов по спорту», — цитирует главу государства агентство «РИА Новости».