Футбол
REGNUMСамолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга
Самолёт, на борту которого находились футболисты молодёжной сборной Польши по футболу, совершил посадку в Челябинске. Об этом 10 октября сообщает «Р-спорт». Самолёт совершил посадку в международном аэропорту «Челябинск» имени Курчатова, куда был перенаправлен из Екатеринбурга.
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Матч под угрозой срыва: самолет со сборной Польши не может приземлиться в Кольцово
Екатеринбург Онлайн05:34
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Экономика
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:21
Общество
МВД предложило штрафовать родителей курящих детей
МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.
ТАСС 09:17
Финансы
Набиуллина допустила более быстрое снижение ключевой ставки
ЦБ в октябре в четвертый раз за год снизит прогноз инфляции и может ускорить смягчение денежно-кредитной политики, сообщила журналистам председатель банка Эльвира Набиуллина на форуме «Финополис» в Сочи, передает корреспондент РБК.
РБК 06:49
Экономика
Дагестанские бизнесмены сотворили «экономическое чудо»
Что любопытно, и год назад Росстат показывал похожие данные по Дагестану: он был на первом месте с показателем средней выручки на одного ИП в 18,5 млн рублей.
BFM.ru 11:22
Происшествия
Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.
RT на русском 11:32
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Военный транспортник Ан-12 приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
Российская газета 03:22
Армия и оружие
В ДНР заявили, что у Киева осталась последняя возможность отвести силы
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что в эту пятницу у украинских властей будет последняя возможность начать отвод сил вблизи Петровского.
Аргументы недели 11:18
Политика
Зеленский заявил о наличии у Киева «плана Б» по Донбассу
Во время пресс-марафона лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что у киевского руководства имеется дополнительный план, касающийся урегулирования вооруженного противостояния на территории Донбасса.
Журналистская правда 11:12
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК 09:46
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Политика
МИД РФ прокомментировал слова Зеленского о Крыме
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал планы президента Украины Владимира Зеленского использовать площадку «нормандского формата» для обсуждения Крыма нереалистичными, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 08:43
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM 04:20
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Армия и оружие
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Политика
Якутский шаман заявил о возобновлении похода в Москву
Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, намерен возобновить свой поход в Москву.
Ведомости 10:34
Политика
Зеленский опасается появления российских военных баз в Белоруссии
Украина опасается появления российских военных баз на территории Белоруссии.
ТАСС 10:49
Политика
В США арестовали «украинских друзей» Трампа
В США арестовали двоих выходцев из Советского Союза, предпринимателей из Флориды Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые якобы считались «друзьями» американского президента Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани.
Lenta.ru 11:41
Технологии
В Китае построили «подлодку без головы»
ГЛАС.RU 09:16
Футбол
«Спартак» и Пилипчук не подписывали контракт
Газета.Ru вчера в 19:45
Здоровье
Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях
По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.
Известия вчера в 19:19
Политика
Путин посетит Саудовскую Аравию 14 октября
Президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию 14 октября, проведет переговоры с королем Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом и наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
РИА Новости 09:03
Спорт
Путин предложил создать в компаниях должность спортивного инструктора
«Возможно, стоит подумать о введении в штатное расписание трудовых коллективов и муниципальных организаций ставок инструкторов по спорту», — цитирует главу государства агентство «РИА Новости».
РБК 11:13
Шоу-бизнес
Прессе предложили интервью с больной Анастасией Заворотнюк
Напомним, недавно в СМИ попала информация, что бывшая сотрудница медицинского центра, где проходила лечение Анастасия Заворотнюк, предлагала прессе купить фотографии и видео с больной звездой.
Территория новостей 09:52
Армия и оружие
В Турции сообщили о гибели трех человек при обстреле со стороны Сирии
РИА Новости 10:10
Здоровье
Анна Цивилева открыла секрет психического здоровья
Вести Кузбасс 07:40