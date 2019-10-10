Футбол

REGNUMREGNUMСамолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга

Самолёт, на борту которого находились футболисты молодёжной сборной Польши по футболу, совершил посадку в Челябинске. Об этом 10 октября сообщает «Р-спорт». Самолёт совершил посадку в международном аэропорту «Челябинск» имени Курчатова, куда был перенаправлен из Екатеринбурга.
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Сборная Польши прилетела в Екатеринбург на матч с Россией

Телеканал ОТВвчера в 12:52

Польская молодежка, летевшая в Екатеринбург, приземлилась в Челябинске

Екатеринбург-ТВвчера в 07:20

Молодежная сборная Польши боялась, что ей придется ехать 4 часа в автобусе по российским дорогам

Спорт-Экспрессвчера в 10:45

Молодёжная сборная Польши вылетела из Челябинска в Екатеринбург

Чемпионатвчера в 09:31

Самолет с футболистами молодежной сборной Польши вместо Екатеринбурга отправился в Челябинск

Sportbox.RUвчера в 07:04

Пресс-атташе польской молодежки — о прибытии в Челябинск: «Мы лишились ужина, но не более того»

Sport24.ruвчера в 13:57

Матч под угрозой срыва: самолет со сборной Польши не может приземлиться в Кольцово

Екатеринбург Онлайнвчера в 05:34
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Происшествия

Власти Саратова подтвердили смерть пропавшей школьницы

Российская газета вчера в 19:50
Политика

Путин провел кадровые перестановки в Кремле

Указы о кадровых перестановках в Кремле размещены на сайте президента.
Политсовет вчера в 08:53
Происшествия

Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка

В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Lenta.ru вчера в 03:55
Политика

Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены

Советом Думы принято решение рекомендовать депутатам провести отмену запланированных в ближайшее время поездок в Соединенные Штаты Америки.
В городе R вчера в 01:49
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Политика

Зеленский высказался о возможности подачи воды в Крым

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности переговоров с российской стороной относительно возобновления подачи днепровской воды в Крым.
РИА Новости Крым вчера в 09:29
Армия и оружие

National Interest предсказал возможный итог схватки Су-57 и F-22

Американское издание National Interest рассказывает о возможной встрече в воздухе российского Су-57 и истребителя американских ВВС F-22, а также о том, какой самолет выйдет победителем из этой схватки.
ПолитРоссия вчера в 04:02
Политика

Рыбаки заявили о потере более ₽150 млрд из-за морской границы с США

Сколько потеряли рыбаки из-за морской границы с США Первые оценки потерь российских рыбаков из-за действия соглашения Шеварднадзе — Бейкера Счетная палата сделала в 2003 году, документ охватывал период 1991 – 2002 годов.
РБК вчера в 23:00
Кино

Первый трейлер мультфильма «Вперед» от Pixar появился в Сети

Первый трейлер анимационного фильма от студии Pixar «Вперед» о приключении двух эльфов был опубликован в Сети 10 октября.
iReactor вчера в 13:23
Здоровье

В Краснодаре девочке с пятном на лице сделали первую операцию

Восьмимесячной американке Луне Феннер с большим пятном на лице сделали первую операцию в Краснодаре Об этом мама девочки рассказала в своем инстаграме 7 октября.
Юга.ру 08 октября в 10:41
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду

Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду Западные СМИ сообщают, что герцог и герцогиня вновь задумались о переезде.
Экспресс газета вчера в 01:51
Футбол

Как сборная России по футболу разгромила Шотландию

RT на русском вчера в 18:28
Космос

Запуск станции «Луна-25» может быть вновь отложен

Запуск первой из трех лунных миссий, запланированных в рамках Федеральной космической программы (2016-2025 годы), может вновь быть перенесен на год.
ТАСС 09 октября в 13:31
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

Известия вчера в 05:09
Экономика

Зеленский: МВФ требует ввести на Украине рыночные цены на «коммуналку»

МВФ требует от властей Украины ввести рыночные цены на коммунальные услуги, заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM вчера в 14:36
Экономика

Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM вчера в 13:27
Футбол

Путин поддержал идею создать футбольный «колхоз»

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу создать фонд для финансирования российских футбольных клубов.
МИР 24 вчера в 16:34
Здоровье

Гимназию в Иркутске закрыли на карантин из-за пневмонии и ОРВИ

Гимназию №3 в Иркутске пришлось закрыть на карантин из-за вспышки вирусных заболеваний.
Sibnovosti.ru 09 октября в 23:35
Технологии

«Безголовую» подлодку построили в Китае

Журналисты рассказали о "безголовой" китайской субмарине, которую спустили на воду осенью 2018 года.
Народные новости вчера в 22:18
Политика

Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз

Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс вчера в 04:47
Происшествия

Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку

Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
Lenta.ru вчера в 03:25
Космос

Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро

Представьте себе пруды, усеивающие дно кратера Гейла — 150-километрового древнего бассейна, который исследует Curiosity.
Naked Science 08 октября в 02:55
Авто

В Сети появилась информация о новом кроссовере Kia Seltos для России

На форуме «Киа Селтос Клуб Россия» в четверг, 10 октября, опубликована первая информация о двигателях, коробках передач и комплектациях нового компактного кроссовера Kia Seltos, который появится на российском рынке в первой половине 2020 года.
Известия вчера в 11:48
Технологии

Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости вчера в 07:25
Экономика

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
Культура

Масляков прокомментировал слова известного комика о поборах в КВН

Discover24 09 октября в 05:57
Космос

Робот «Федор» может стать торговой маркой

"Роскосмос" подал две заявки в Роспатент на регистрацию робота "Федора" в качестве товарного знака, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспатента.
Радио Sputnik 09 октября в 20:05
Общество

Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил повысить свой оклад на 44%. Соответствующий документ внесен в Заксобрание области.
Известия 09 октября в 18:47
Футбол

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке норвежского полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
161.ru вчера в 09:30
Политика

Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru вчера в 08:10
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