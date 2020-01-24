Происшествия

RT на русскомRT на русскомСамолёт вернулся в Екатеринбург из-за датчика шасси

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Екатеринбург — Ереван, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности шасси. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.
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