Происшествия
RT на русскомСамолёт вернулся в Екатеринбург из-за датчика шасси
Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Екатеринбург — Ереван, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности шасси. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.
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Следователи разбираются с экстренно севшим в Кольцово лайнером «Уральских авиалиний»
КП - Екатеринбург06:06
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