Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВ Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер

Во время ударов самолетов Израиля по Дамаску в ночь на четверг под огонь системы ПВО мог попасть пассажирский лайнер. Об этом сегодня заявили в министерстве обороны России. На российской авиабазе "Хмеймим" экстренно приземлился пассажирский лайнер, который едва не попал под обстрел.
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Что случилось этой ночью: пятница, 7 февраля

Интерфакс00:07

Израиль ударил по Сирии в момент посадки самолета с пассажирами

Lenta.ruвчера в 23:00

Минобороны обвинило Израиль в создании угрозы для рейса Тегеран-Дамаск

РБКвчера в 23:15

Пассажирский самолет едва не был сбит во время удара Израиля по Дамаску

Известиявчера в 23:04

Минобороны РФ: при авиаударе Израиля по Дамаску под огонь мог попасть пассажирский лайнер

ТАССвчера в 23:16

Главные новости к утру 7 февраля

Коммерсантъвчера в 23:05

«Увели из-под смертельного огня»: в МО РФ раскрыли подробности едва не случившейся трагедии с лайнером над Сирией

ТК Звезда00:00
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Футбол

Пике высказался о конфликте Месси с Абидалем

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после поражения в четвертьфинальном матче Кубка Испании с «Атлетиком» (0:1) поделился мнением о конфликте нападающего Лионеля Месси со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.
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Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о привлечении родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего.
РИА Новости вчера в 09:55
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Дебютировал новый Cadillac Escalade

Новый Cadillac Escalade официально представили в Лос-Анджелесе.
Новые автомобили 05 февраля в 04:27
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Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb

РИА Новости вчера в 21:49
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Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина покинула Россию после скандала с матерью.
РИА Новости вчера в 16:52
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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК вчера в 16:45
Армия и оружие

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Lenta.ru вчера в 00:58
Политика

В Чувашии создали новое министерство

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Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Спорт

Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки

Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
Вести.Ru вчера в 07:44
Хоккей

Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Известия вчера в 14:30
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Экспресс газета вчера в 07:03
Здоровье

В Красноярском крае умер мальчик с редкой болезнью

Телекомпания Афонтово вчера в 04:01
Здоровье

Врач определил идеальное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Газета.Ru вчера в 06:41
Энергетика

Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
РБК вчера в 13:13
Общество

Жан-Поль Готье заявил о готовности работать с Ольгой Бузовой

Во время пресс-конференции в Москве французский кутюрье Жан-Поль Готье сказал, что заинтересован в сотрудничестве с российской певицей Ольгой Бузовой.
Аргументы и Факты 05 февраля в 09:06
Политика

Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Накануне советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры в отношении российской "Роснефти", если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество

Момент истины настал. Лукашенко летит к Путину обсуждать нефть

Президент Белоруссии обсудит с Владимиром Путиным поставки углеводородов, растущие цены и застопорившуюся интеграцию.
РИА Новости 00:00
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Политика

Трамп и Си Цзиньпин обсудили борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп 7 февраля провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросу мер по предотвращению распространения коронавируса.
Известия вчера в 23:54
Авто

Skoda представила новый кроссовер Vision In

Чешская компания Skoda представила прототип нового компактного кроссовера Vision In.
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Общество

Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 19:42
Общество

Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое — до 61.
RT на русском вчера в 19:59
Транспорт

В России предложили изменить правила использования шипованных шин

Российская газета 05 февраля в 08:25
Экономика

Госкомпаниям запретят занижать дивиденды

Госкомпаниям запретят учитывать неденежные убытки и суммы дивидендов при расчетах прибыли.
Известия вчера в 19:13
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета вчера в 04:53
Политика

В правительстве предложили упростить получение российского гражданства

Правительство России предложило упростить процедуру получения гражданства для граждан других государств.
Известия вчера в 23:15
Кино

В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
RuNews24.ru вчера в 06:08
Культура

Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык

Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
ФАН вчера в 11:37
Футбол

Друзья подарили Роналду «Гелендваген» на 35-летие

Близкие португальского футболиста Криштиану Роналду поздравили форварда с 35-летием, подарив ему автомобиль.
iReactor вчера в 07:16
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