Во время ударов самолетов Израиля по Дамаску в ночь на четверг под огонь системы ПВО мог попасть пассажирский лайнер. Об этом сегодня заявили в министерстве обороны России. На российской авиабазе "Хмеймим" экстренно приземлился пассажирский лайнер, который едва не попал под обстрел.

В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер

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