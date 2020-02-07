Армия и оружие
Российская газетаВ Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер
Во время ударов самолетов Израиля по Дамаску в ночь на четверг под огонь системы ПВО мог попасть пассажирский лайнер. Об этом сегодня заявили в министерстве обороны России. На российской авиабазе "Хмеймим" экстренно приземлился пассажирский лайнер, который едва не попал под обстрел.
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Футбол
Пике высказался о конфликте Месси с Абидалем
Защитник «Барселоны» Жерар Пике после поражения в четвертьфинальном матче Кубка Испании с «Атлетиком» (0:1) поделился мнением о конфликте нападающего Лионеля Месси со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о привлечении родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего.
Авто
Дебютировал новый Cadillac Escalade
Новый Cadillac Escalade официально представили в Лос-Анджелесе.
Космос
Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина покинула Россию после скандала с матерью.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Армия и оружие
США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии
Политика
В Чувашии создали новое министерство
Вновь созданному министерству переданы функции в сфере промышленности и электроэнергетики, которые исполняло министерство экономического развития, промышленности и торговли.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Спорт
Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки
Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
Хоккей
Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Здоровье
В Красноярском крае умер мальчик с редкой болезнью
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Энергетика
Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса
Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
Общество
Жан-Поль Готье заявил о готовности работать с Ольгой Бузовой
Во время пресс-конференции в Москве французский кутюрье Жан-Поль Готье сказал, что заинтересован в сотрудничестве с российской певицей Ольгой Бузовой.
Политика
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Накануне советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры в отношении российской "Роснефти", если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.
Общество
Момент истины настал. Лукашенко летит к Путину обсуждать нефть
Президент Белоруссии обсудит с Владимиром Путиным поставки углеводородов, растущие цены и застопорившуюся интеграцию.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Политика
Трамп и Си Цзиньпин обсудили борьбу с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп 7 февраля провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросу мер по предотвращению распространения коронавируса.
Авто
Skoda представила новый кроссовер Vision In
Чешская компания Skoda представила прототип нового компактного кроссовера Vision In.
Общество
Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
Общество
Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое — до 61.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Экономика
Госкомпаниям запретят занижать дивиденды
Госкомпаниям запретят учитывать неденежные убытки и суммы дивидендов при расчетах прибыли.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Политика
В правительстве предложили упростить получение российского гражданства
Правительство России предложило упростить процедуру получения гражданства для граждан других государств.
Кино
В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
Культура
Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык
Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
Футбол
Друзья подарили Роналду «Гелендваген» на 35-летие
Близкие португальского футболиста Криштиану Роналду поздравили форварда с 35-летием, подарив ему автомобиль.