Экономика
BFM.ruСамозанятые и ИП — о новых мерах поддержки
Владимир Путин объявил меры поддержки для индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Для ИП из пострадавших от эпидемии отраслей будут списаны все налоги и страховые взносы за второй квартал этого года, кроме НДС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Тюменские предприниматели говорят о важности президентских мер
Тюменская область сегодня13 мая в 04:57
Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 05:10, Ашберн
Общество
Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице
Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодёжных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после размещения в соцсетях комментария о помощи семьям с детьми.
RT на русском 12 мая в 16:57
Экономика
В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России
Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM вчера в 04:18
Здоровье
На месторождениях в Иркутской области вводится карантин
Карантин на стройках и месторождениях севера продлится столько, сколько нужно, чтобы стала ясна картина происходящего и источники заражения.
КП - Иркутск вчера в 02:55
Общество
В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев
За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Здоровье
В Курганской области выявили шесть новых случаев коронавируса
В Курганской области выявили шесть новых случаев коронавируса. 15 мая в регионе подтверждено шесть новых случая коронавирусной инфекции.
Уральский меридиан 04:19
Шоу-бизнес
Беременная Кэти Перри снялась обнаженной для нового клипа «Daisies»
Для клипа Кэти снялась на природе и появилась в легком белом платье — а позже сняла его, чтобы позировать обнаженной.
Salt Mag 04:05
Единоборства
Тейшейра извинился перед Смитом, прежде чем его финишировать
Прямо во время боя в четвертом раунде Тейшейра извинился перед своим соперником за то, что ему приходится жестко его избивать.
FightTime.ru вчера в 02:46
Авто
Renault снимет с продажи минивэн Renault Espace
SpeedMe вчера в 13:12
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей
Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
Live24 вчера в 09:59
Общество
Меры поддержки семей с детьми расширили в Магаданской области
В Магаданской области в соответствии с указом президента России расширили право семей на ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей.
Известия вчера в 09:35
Армия и оружие
На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе
Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины.
Известия вчера в 18:45
Общество
Мишустин поручил не допустить повторения задержек выплат врачам
Ситуация с задержками любых выплат врачам не должна повториться впредь, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании в пятницу.
РИА Новости 04:40
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом произошли во всех регионах РФ
Новые случаи заражения произошли в каждом из 85 регионов России. За сутки зафиксировано 113 смертей пациентов с коронавирусом.
REGNUM 03:43
Общество
Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Lenta.ru вчера в 08:17
Кино
Финальные эпизоды «Сверхъестественного» покажут осенью
По словам президента компании Марка Педовица, заключительные семь эпизодов телесериала выйдут осенью 2020 года.
NewInform 02:48
Политика
Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских".
Газета.Ru вчера в 17:49
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Экономика
В России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
Здоровье
В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19
По последним данным, в Бурятии зарегистрировали 865 лабораторно подтвержденных случаев заражения, за последние сутки — 41.
РИА Новости 02:18
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
Технологии
Россиян предупредили о новом способе интернет-мошенничества
Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила о новом способе получения мошенниками доступа к интернет-банкингу россиян через программу для удалённого доступа.
Наша версия 04:44
Общество
Мишустин поручил следить за выплатами каждому медику
«Нужно мониторить ситуацию с выплатами каждому медработнику», — добавил премьер-министр.
Телеканал 360° 04:55
Здоровье
Стало известно о результатах лечения коронавируса антителами в России
В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) рассказали о результатах лечения зараженных коронавирусом пациентов с помощью плазмы крови переболевших граждан.
Lenta.ru 00:17
Транспорт
Почти 10 миллионов машин проехало по Крымскому мосту за два года
За два года работы по Крымскому мосту проехало 9, 5 миллионов машин.
Krym.News 04:19
Происшествия
Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства
«Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году – Кирилла Войтенко и Александра Наумова (пп. «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР)», — говорится в сообщении.
Известия 03:51
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13 мая в 13:38