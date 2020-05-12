Владимир Путин объявил меры поддержки для индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Для ИП из пострадавших от эпидемии отраслей будут списаны все налоги и страховые взносы за второй квартал этого года, кроме НДС.

Самозанятые и ИП — о новых мерах поддержки

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