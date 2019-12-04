Общество

Primpress.ruPrimpress.ruНежданные деньги. Работающие пенсионеры получат прибавку

Работающим пенсионерам пообещали неожиданную прибавку к пенсии в следующем году, но для этого необходимо зарегистрироваться в качестве самозанятого гражданина, сообщает PRIMPRESS.
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