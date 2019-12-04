Общество
Primpress.ruНежданные деньги. Работающие пенсионеры получат прибавку
Работающим пенсионерам пообещали неожиданную прибавку к пенсии в следующем году, но для этого необходимо зарегистрироваться в качестве самозанятого гражданина, сообщает PRIMPRESS.
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Общество
США разрешили перевезти плавучий космодром «Морской старт» в Россию
Государственный департамент США выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома "Морской старт" в Россию.
Шоу-бизнес
Мошенники попытались продать дом Волочковой
Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что Волочкова живет в огромном доме.
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Бывшая жена Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста
В апреле этого года стало известно о расставании 49-летнего солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова с его 34-летней супругой Мариной, которая ушла от него к 27-летнему баскетболисту Андрею Зубкову.
Происшествия
СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина
Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
Политика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Авто
Nissan назвал сроки начала поставок GT-R50 от Italdesign
В Nissan сообщают, что при условии сертификации и омологации на различных рынках покупатели, вероятнее всего, смогут сесть за руль Nissan GT-R50 от Italdesign в конце 2020 – конце 2021 года.
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
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Врачи порекомендовали сбрить бороду на зиму
По словам специалиста, при определенных условиях густые усы и борода могут стать "инкубаторами" для вредоносных бактерий.
Общество
«Мы разучились любить»: что сказал Егор Жуков в своем последнем слове
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Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 865
Компания Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 865 для смартфонов.
Политика
Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже
На саммит «нормандской четверки» президент Владимир Путин отправляется с желанием помочь урегулированию конфликта на Донбассе и серьезным настроем, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей
Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
Происшествия
В Москве эвакуировали Верховный суд после сообщения о «минировании»
Верховный суд РФ эвакуировали из-за анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Космос
Запуск корабля Dragon с грузом для МКС отложен на сутки из-за погоды
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США поспешили заявить о конце России, как космической державы.
Происшествия
Журналиста Илью Азара оштрафовали на 300 тыс. руб. за акцию 31 августа
Журналиста и муниципального депутата Илью Азара оштрафовали на 300 тыс. руб. за участие в несанкционированном шествии 31 августа.
Политика
Про первую попытку Ельцина развалить СССР рассказали в деталях
Первая попытка развалить СССР была предпринята весной 1991 года.
Авто
В Сети показали первые изображения нового Kia Sorento
Пропорции автомобиля останутся прежними, тогда как большинство изменений придутся на детали: зеркала «переедут» на отдельные ножки, в передних дверях появятся глухие форточки, слегка изменится подоконная линия, на передних крыльях разместятся декоративные вставки, а корма, наряду с новыми вертикальными фонарями, станет более геометричной и рельефной.
Кино
Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Здоровье
Следком присоединился к проверке сахалинской областной больницы
Следственный отдел Южно-Сахалинска присоединился к проверке областной больницы.
Общество
В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
Происшествия
Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде
Культура
Дмитрий Певцов обвинил «Вечерний Ургант» в цензуре
Дмитрий Певцов рассказал, что ему отказали в участии в шоу Первого канала «Вечерний Ургант».
Политика
Украина запретит гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам
Дипломат отметил, что инициатива вызвана тем, что визит граждан в Россию «несёт угрозу государственной безопасности Украины».
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Происшествия
В оккупированном Артемовске двое подростков до смерти забили пособника ВСУ
Умер избитый вечером 29 ноября подростками известный на Украине пособник ВСУ, так называемый «волонтер АТО» Мирошниченко.