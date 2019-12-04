Работающим пенсионерам пообещали неожиданную прибавку к пенсии в следующем году, но для этого необходимо зарегистрироваться в качестве самозанятого гражданина, сообщает PRIMPRESS.

Шоу-бизнес Бывшая жена Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста В апреле этого года стало известно о расставании 49-летнего солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова с его 34-летней супругой Мариной, которая ушла от него к 27-летнему баскетболисту Андрею Зубкову.

Происшествия СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.

Авто Nissan назвал сроки начала поставок GT-R50 от Italdesign В Nissan сообщают, что при условии сертификации и омологации на различных рынках покупатели, вероятнее всего, смогут сесть за руль Nissan GT-R50 от Italdesign в конце 2020 – конце 2021 года.

Здоровье Врачи порекомендовали сбрить бороду на зиму По словам специалиста, при определенных условиях густые усы и борода могут стать "инкубаторами" для вредоносных бактерий.

Политика Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже На саммит «нормандской четверки» президент Владимир Путин отправляется с желанием помочь урегулированию конфликта на Донбассе и серьезным настроем, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Авто В Сети показали первые изображения нового Kia Sorento Пропорции автомобиля останутся прежними, тогда как большинство изменений придутся на детали: зеркала «переедут» на отдельные ножки, в передних дверях появятся глухие форточки, слегка изменится подоконная линия, на передних крыльях разместятся декоративные вставки, а корма, наряду с новыми вертикальными фонарями, станет более геометричной и рельефной.