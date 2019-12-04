Экономика

BFM.ruBFM.ruСамозанятые пенсионеры получат прибавку

Для государства важно, застрахован ли пенсионер в системе обязательного пенсионного страхования, то есть платят ли за него обязательные страховые взносы. Если взносы поступают, то он теряет право на ежегодную прибавку. Самозанятые такие взносы не платят и, соответственно, имеют право на индексацию.
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