Экономика

BFM.ruBFM.ruСамозанятые пенсионеры получат прибавку

Для государства важно, застрахован ли пенсионер в системе обязательного пенсионного страхования, то есть платят ли за него обязательные страховые взносы. Если взносы поступают, то он теряет право на ежегодную прибавку. Самозанятые такие взносы не платят и, соответственно, имеют право на индексацию.
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Нежданные деньги. С 1 января часть работающих пенсионеров получит прибавку

Life.ru05 декабря в 16:40

Из-за медленной работы налоговой пенсионер-ИП лишился прибавки к пенсии

Банки Сегодня05 декабря в 02:55

Российские пенсионеры получат неожиданную прибавку

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Самозанятые пенсионеры получат неожиданную прибавку

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Самозанятых пенсионеров ждет индексация пенсий

Gazeta.SPb04 декабря в 05:51

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Мой Брянск04 декабря в 05:30

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

BFM.ru04 декабря в 03:51
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Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
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Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
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С-300 и Bavar-373 атакуют израильские истребители без предупреждения

С-300 и Bavar-373 атакуют истребители ВВС Израиля.
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Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
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Комментируя сообщения СМИ о намерении Владимира Зеленского выступить на саммите «нормандской четверки» с инициативой создания в Донбассе «муниципальной стражи», глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал президента Украины «прекратить бессмысленное словоблудие в медиапространстве».
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Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов сообщил, что в 1996 году после матча «Динамо» - «Алания» арбитр встречи Юрий Чеботарев был избит в раздевалке москвичей.
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Как пишет «Новая газета», несмотря на наличие «троих явных подозреваемых», — позднее арестованного в Германии Вадима Красикова, а также неких Владимира Ф. и Олега И. — дело дошло до суда только в 2014 году.
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Общество

В Комитете по этике РФС ответили на слова Запашного о фанатах

Председатель Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев в комментарии "Газете.Ru" раскритиковал слова генерального директора Большого Московского государственного цирка, дрессировщика Эдгарда Запашного.
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Умер избитый подростками за украинский язык волонтер

На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
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Депутат Госдумы спортсменка Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые просто умоляют поднять пенсионный возраст.
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Противозачаточные таблетки уменьшают мозг женщин

Специалисты из США пришли к выводу, что противозачаточные таблетки обладают свойством уменьшать часть женского мозга.
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В Великобритании хотят ввести социализм

Социалистический строй намерены ввести в Великобритании лейбористы в случае прихода к власти.
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Чалов может заменить Жиру в «Челси»

Как сообщает Goal.com, в качестве замены руководство английского клуба рассматривает кандидатуру форварда ЦСКА Федора Чалова.
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Астролог Любовь Калиновская предупредила, что в 2020 году, который пройдет под знаком Марса, россиян ждет ряд рисков.
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Россиянка Алена Косторная побила свой же мировой рекорд в короткой программе во время финала Гран-при в Турине.
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В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК

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Телеведущий Иван Ургант пофантазировал, какие вопросы могли бы задать премьер-министру Дмитрию Медведеву телеканалы, которые не пригласили на беседу с премьером.
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Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике

РИА Новости вчера в 03:12
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Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
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Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии

Как передает РИА Новости, во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии глава российского государства Владимир Путин, заметив, что у одного из участников встречи возникли проблемы с переводом, прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.
Инфорос вчера в 13:24
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