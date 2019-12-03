Экономика

BFM.ruBFM.ruСамозанятые пенсионеры получат прибавку

Например, в этом году повысили на 7% — в среднем прибавка составила 1000 рублей в месяц. А вот работающим пенсионерам выплаты не индексируют. Если у пенсионера статус индивидуального предпринимателя, то он считается работающим, и его пенсию, соответственно, не индексируют.
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Стало известно, как вырастут пенсии россиян в наступающем году

Народные новости05:27

Пенсии вырастут с 1 января, сообщили в ПФР

Московский Комсомолец04:14

Страховые пенсии тамбовчан увеличатся с января 2020 года

Онлайн Тамбов.рувчера в 09:37

Выделят миллиарды. Работающим пенсионерам готовят крупные доплаты

Primpress.ru04:15

Будет повышение

Российская газетавчера в 10:19

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

BFM.ru03:51

Кому ожидать индексации

Газета Кабардино-Балкарская правдавчера в 01:21
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 05:42, Ашберн
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Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
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Доказательство своей позиции ведомство нашло в санитарных нормах, где сказано, что медсправка для посетителей бассейна старше 12 лет необходима только при возникновении в городе неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации.
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Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
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Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
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Общество

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В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.
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Футбол

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Британское издание «Daily Mail»считает, что два лондонских клуба «Вест Хэм» и «Арсенал» могут пойти на такие жертвы, только бы заполучить одного из лучших тренеров в мире.
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Диетолог назвала пять главных принципов стройности

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Общество

В ГИБДД объяснили решение об отмене «площадки» на экзамене

Госавтоинспекция пояснила решение об исключение этапа "площадка" из экзамена на получение водительских прав.
Газета.Ru 04:50
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о распространении налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года на 19 регионов России.
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МИД КНДР назвал диалог по денуклеаризации «уловкой» США

Диалог по денуклеаризации, о котором говорят США, является не более чем "уловкой", призванной "выиграть им время", заявил МИД КНДР.
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Российский телеведущий Валдис Пельш экстренно госпитализирован в Москве, передает "Рен ТВ".
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За убийства мирных жителей Донбасса боевики из добробатов получат статус и социальные гарантии

Депутат Верховной Рады во втором чтении проголосовали за законопроект, который предоставит статус и социальные гарантии отдельным лицам из числа воевавших на Донбассе.
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Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине

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Лидеры стран НАТО впервые в истории альянса затронут тему усиления позиций Китая в мире, в том числе усиление его оборонных возможностей.
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Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой отметила день рождения с детьми Аллы Пугачевой.
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Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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Тимати преподнес Анастасии Решетовой подарок за 4,5 миллиона рублей

Цена транспортного средства составляет порядка 70 тысяч долларов, что в переводе - почти четыре с половиной миллиона рублей.
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WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
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22-летняя Камила Морроне рассказала о романе с Леонардо Дикаприо

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Пять топ-менеджеров «Магнита» уволились из компании

Пять топ-менеджеров "Магнита" покинули компанию.
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Суд продлил задержание владельца автобуса, разбившегося в Забайкалье

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Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
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РЕН ТВ 04:55
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