Например, в этом году повысили на 7% — в среднем прибавка составила 1000 рублей в месяц. А вот работающим пенсионерам выплаты не индексируют. Если у пенсионера статус индивидуального предпринимателя, то он считается работающим, и его пенсию, соответственно, не индексируют.

Политика Киевский эксперт назвал СССР виновником «оглупления» украинцев В своем блоге в издании "Новое время", которое, по слухам, финансирует Джордж Сорос, Компан посетовал, что уровень образования украинцев "удручает и даже пугает".

Общество Россиянам разрешили посещать бассейн без справки Доказательство своей позиции ведомство нашло в санитарных нормах, где сказано, что медсправка для посетителей бассейна старше 12 лет необходима только при возникновении в городе неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации.

Экономика Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия» Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.

Происшествия В жилом доме в Белгороде взорвался газ Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, бытовой газ взорвался в доме на Южной улице в поселке Яковлево, он находится в черте города.

Общество РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.

Футбол Рафаэль Бенитес может возглавить «Арсенал» или «Вест Хэм» Британское издание «Daily Mail»считает, что два лондонских клуба «Вест Хэм» и «Арсенал» могут пойти на такие жертвы, только бы заполучить одного из лучших тренеров в мире.

Общество Экстренно госпитализирован Валдис Пельш Российский телеведущий Валдис Пельш экстренно госпитализирован в Москве, передает "Рен ТВ".

Политика НАТО впервые в истории обсудит усиление обороноспособности Китая Лидеры стран НАТО впервые в истории альянса затронут тему усиления позиций Китая в мире, в том числе усиление его оборонных возможностей.

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.

Шоу-бизнес Игорь Николаев подарил жене гардеробную Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой отметила день рождения с детьми Аллы Пугачевой.

Экономика Saxo Bank представил прогноз на 2020 год Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Политика WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.

Общество Газированные напитки в России могут стать менее сладкими Среди пунктов кодекса фигурируют также изменения в рекламной политике, размещение информации о составе напитков в понятной для потребителя форме и запрет на раздачу бесплатных напитков вблизи школ и детских учреждений.