Экономика
BFM.ruСамозанятые пенсионеры получат прибавку
Например, в этом году повысили на 7% — в среднем прибавка составила 1000 рублей в месяц. А вот работающим пенсионерам выплаты не индексируют. Если у пенсионера статус индивидуального предпринимателя, то он считается работающим, и его пенсию, соответственно, не индексируют.
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Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Политика
Киевский эксперт назвал СССР виновником «оглупления» украинцев
В своем блоге в издании "Новое время", которое, по слухам, финансирует Джордж Сорос, Компан посетовал, что уровень образования украинцев "удручает и даже пугает".
Общество
Россиянам разрешили посещать бассейн без справки
Доказательство своей позиции ведомство нашло в санитарных нормах, где сказано, что медсправка для посетителей бассейна старше 12 лет необходима только при возникновении в городе неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Происшествия
В жилом доме в Белгороде взорвался газ
Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, бытовой газ взорвался в доме на Южной улице в поселке Яковлево, он находится в черте города.
Кино
Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Общество
РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии
В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.
Футбол
Рафаэль Бенитес может возглавить «Арсенал» или «Вест Хэм»
Британское издание «Daily Mail»считает, что два лондонских клуба «Вест Хэм» и «Арсенал» могут пойти на такие жертвы, только бы заполучить одного из лучших тренеров в мире.
Здоровье
Диетолог назвала пять главных принципов стройности
Общество
В ГИБДД объяснили решение об отмене «площадки» на экзамене
Госавтоинспекция пояснила решение об исключение этапа "площадка" из экзамена на получение водительских прав.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Общество
ГД одобрила поправки в проект о налоге для самозанятых в 19 регионах
Госдума приняла во втором чтении законопроект о распространении налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года на 19 регионов России.
Политика
МИД КНДР назвал диалог по денуклеаризации «уловкой» США
Диалог по денуклеаризации, о котором говорят США, является не более чем "уловкой", призванной "выиграть им время", заявил МИД КНДР.
Общество
Экстренно госпитализирован Валдис Пельш
Российский телеведущий Валдис Пельш экстренно госпитализирован в Москве, передает "Рен ТВ".
Политика
За убийства мирных жителей Донбасса боевики из добробатов получат статус и социальные гарантии
Депутат Верховной Рады во втором чтении проголосовали за законопроект, который предоставит статус и социальные гарантии отдельным лицам из числа воевавших на Донбассе.
Политика
Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине
Политика
НАТО впервые в истории обсудит усиление обороноспособности Китая
Лидеры стран НАТО впервые в истории альянса затронут тему усиления позиций Китая в мире, в том числе усиление его оборонных возможностей.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев подарил жене гардеробную
Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой отметила день рождения с детьми Аллы Пугачевой.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Шоу-бизнес
Тимати преподнес Анастасии Решетовой подарок за 4,5 миллиона рублей
Цена транспортного средства составляет порядка 70 тысяч долларов, что в переводе - почти четыре с половиной миллиона рублей.
Политика
WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине
Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
Шоу-бизнес
22-летняя Камила Морроне рассказала о романе с Леонардо Дикаприо
Недавно нынешняя девушка 45-летнего Леонардо Дикаприо, модель Камила Морроне дала откровенное интервью Los Angeles Times.
Общество
Пять топ-менеджеров «Магнита» уволились из компании
Пять топ-менеджеров "Магнита" покинули компанию.
Происшествия
В Иркутской области медведь залез в дом и загрыз мужчину
Общество
Газированные напитки в России могут стать менее сладкими
Среди пунктов кодекса фигурируют также изменения в рекламной политике, размещение информации о составе напитков в понятной для потребителя форме и запрет на раздачу бесплатных напитков вблизи школ и детских учреждений.
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Общество
Илон Маск извинился в суде перед дайвером, которого назвал педофилом
Nicole Kubelka / globallookpress / соцсети Глава компании SpaceX Илон Маск в суде, где рассматривается иск о клевете, извинился перед британским дайвером Верноном Ансвортом, которого назвал педофилом.