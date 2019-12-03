Экономика

BFM.ruBFM.ruСамозанятые пенсионеры получат прибавку

Например, в этом году повысили на 7% — в среднем прибавка составила 1000 рублей в месяц. А вот работающим пенсионерам выплаты не индексируют. Если у пенсионера статус индивидуального предпринимателя, то он считается работающим, и его пенсию, соответственно, не индексируют.
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Телеведущая госканала ответила на сообщения о расследовании Навального

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Как утверждает издание The Hill, «началом конца» России как космической державы станет запуск с лета 2020 года регулярных пилотируемых миссий кораблей американских компаний к Международной космической станции (МКС), как это следует из недавнего доклада генерального инспектора американского космического агентства (NASA).
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Москва разделяет позицию Пекина в вопросе о новом договоре об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
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