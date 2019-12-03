Экономика

BFM.ruBFM.ruСамозанятые пенсионеры получат прибавку

Например, в этом году повысили на 7% — в среднем прибавка составила 1000 рублей в месяц. А вот работающим пенсионерам выплаты не индексируют. Если у пенсионера статус индивидуального предпринимателя, то он считается работающим, и его пенсию, соответственно, не индексируют.
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Российские пенсионеры получат неожиданную прибавку

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Выделят миллиарды. Работающим пенсионерам готовят крупные доплаты

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Самозанятым пенсионерам проиндексируют пенсию с 1 января

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Комсомольская правда07:47

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Российская газетавчера в 10:19
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
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Два стратегических беспилотных летательных аппарата (БПЛА) военно-воздушных сил США Global Hawk в понедельник, 2 декабря, совершили очередные многочасовые разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики.
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Около 600 учеников и 50 сотрудников школы № 1561 эвакуировали из-за сообщения о минировании.
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