Экономика
BFM.ruСамозанятые пенсионеры получат прибавку
Например, в этом году повысили на 7% — в среднем прибавка составила 1000 рублей в месяц. А вот работающим пенсионерам выплаты не индексируют. Если у пенсионера статус индивидуального предпринимателя, то он считается работающим, и его пенсию, соответственно, не индексируют.
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Политика
Стартовала новая фаза в расследовании дела об импичменте Трампа
В США началась новая фаза в расследовании дела об импичменте Дональда Трампа.
Политика
МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии
Москва ответит на высылку двух сотрудников российского посольства в Берлине, заявили в среду в МИД России.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
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Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Шоу-бизнес
Лолита и Ольга Бузова пришли на премию «Золотой хит» в голых нарядах
Певице очень хотелось продемонстрировать сброс веса на 10 килограммов, и если у Бузовой с фигурой и кожей все в порядке, то просвечивающее стареющее тело Лолиты, кроме отвращения, вряд ли может вызвать какие-то чувства.
Футбол
Юнгберг о критике Скоулза: «Костюм был в химчистке, я не успел подготовить его!»
Скоулз раскритиковал Юнгберга за то, что тренер не надел костюм на первый матч в «Арсенале».
Происшествия
В Иркутской области застрелили медведя, задравшего пенсионера
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Армия и оружие
Беспилотники США более восьми часов вели разведку у границ России
Два стратегических беспилотных летательных аппарата (БПЛА) военно-воздушных сил США Global Hawk в понедельник, 2 декабря, совершили очередные многочасовые разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики.
Общество
Рада запретила импорт электроэнергии из России на договорной основе
В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе.
Происшествия
В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали школу
Около 600 учеников и 50 сотрудников школы № 1561 эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Общество
The Hill предрек конец России как космической державы
NASA намерена в 2020 году запустить программу коммерческих полетов, что может привести к началу концу России как космической державы.
Политика
Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»
Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
Фигурное катание
Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Экономика
Всемирный банк назвал ключевые риски для экономического роста России
Всемирный банк улучшил прогноз роста российской экономики: по данным специалистов организации, прирост ВВП в 2020 и 2021 годах составит от 1,6% до 1,8%. При этом специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов роста экономики.
Здоровье
Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак
Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Кино
Опубликован тизер-трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel опубликовала в YouTube первый тизер-трейлер фильма «Черная вдова». Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон.
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 станет первым китайским телефоном на Snapdragon 865
Соучредитель и вице-председатель Xiaomi Бин Лин (Bin Lin) участвовал в техническом саммите Qualcomm Snapdragon и объявил, что Mi 10 станет одним из первых смартфонов, оснащённых новой мобильной платформой Snapdragon 865.
Политика
ФБР назвало российские приложения угрозой безопасности
В письме помощника директора управления ФБР по делам Конгресса Джилла Тайсона лидеру сенатского меньшинства Чарльзу Шумеру отмечается, что приложения представляют потенциальную угрозу из-за того, что они собирают данные пользователей.
Политика
Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев
Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
Авто
Опубликованы изображения обновленного Hyundai Solaris для России
Первые изображения рестайлинговой модели опубликовал Solaris Club.
Происшествия
Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК
Ранее был обвиняемый в изнасиловании. Соколову выдали книги из библиотеки, но не те, которые он просил.
Политика
Зеленский намерен обсудить вопрос контроля границы с РФ в Донбассе
2 декабря Зеленский назвал решение вопроса Донбасса без участия президента России Владимира Путина «бегом на месте».
Происшествия
Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась
В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении.
Гаджеты
В России появятся кнопочные телефоны Strike с дизайном начала 90-х
Дизайн очень напоминает ретро-модели, которые были популярны в начале 90-х годов. При этом ценники новинок приятно порадуют покупателей.