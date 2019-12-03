Экономика

BFM.ruBFM.ruСамозанятые пенсионеры получат прибавку

Например, в этом году повысили на 7% — в среднем прибавка составила 1000 рублей в месяц. А вот работающим пенсионерам выплаты не индексируют. Если у пенсионера статус индивидуального предпринимателя, то он считается работающим, и его пенсию, соответственно, не индексируют.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

В ПФР объяснили, как вырастут пенсии неработающих россиян с 1 января

ФАН06:17

Будет повышение

Российская газетавчера в 10:19

Стало известно, как вырастут пенсии россиян в наступающем году

Народные новости05:27

На сколько в 2020 году вырастут социальные выплаты и пособия?

Аргументы и Факты06:25

Пенсии вырастут с 1 января, сообщили в ПФР

Московский Комсомолец04:14

Выделят миллиарды. Работающим пенсионерам готовят крупные доплаты

Primpress.ru04:15

Россиянам пообещали надбавку к пенсии в январе

ФедералПресс05:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 06:47, Ашберн
Происшествия

При пожаре в Одесском колледже погибла преподавательница

Интерфакс 06:17
Общество

В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права

3 декабря в ГИБДД сообщили, что планируют отменить с октября 2020 года один из этапов экзамена на получение водительских прав, а именно демонстрацию навыков вождения на закрытой площадке.
РБК 06:09
Гаджеты

Раскрыты характеристики Xiaomi Mi 10

Кроме аппаратов Xiaomi чип Snapdragon 865 появится в девайсах другого китайского производителя, Oppo.
Lenta.ru 06:43
Политика

Кремль отверг причастность России к убийству в Берлине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными утверждения о причастности российских властей к убийству в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Интерфакс 04:47
Происшествия

На Алтае вынесен приговор бывшему врио начальника регионального УФМС

За полученные средства врио начальника краевого УФМС давал указания подчиненным предлагать заказчикам обращаться за миграционными услугами только в филиал, оказывать помощь и обучать сотрудников этой фирмы и т. д. Данное преступление было выявлено сотрудниками регионального Управления ФСБ России, пишет Следком по Алтайскому краю.
Алтайская правда 06:00
Общество

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Российская газета вчера в 20:00
Политика

Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
РИА Новости 03:15
Религия

В России началось празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы

Известия 02:26
Политика

В Кремле оценили решение НАТО увеличить оборонный бюджет

Увеличение оборонных расходов стран НАТО подтверждает обеспокоенность Москвы экспансионистской деятельностью альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:42
Происшествия

В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
РБК 03:40
Шоу-бизнес

Жена Льва Лещенко получает смехотворную пенсию

Bimru.ru 05:22
Общество

Россиянам разрешили ходить в бассейны без справки

Россияне старше 12 лет смогут посещать бассейн без справок.
Известия 04:25
Общество

В Москве начали сносить киноцентр «Соловей»

В Москве в среду начали сносить киноцентр "Соловей" на Красной Пресне.
РИА Новости 04:06
Политика

Путин рассказал о позитивном развитии отношений между РФ и Сербией

Российский президент в начале встречи отметил, что отношения двух стран развиваются позитивно.
Российская газета 06:32
Происшествия

Старшеклассника подозревают в изнасиловании 11-летней девочки

Все произошло в Златоусте, в одной из квартир дома на улице Зеленой. Над девочкой надругались 2 декабря.
31 канал Челябинска 05:42
Шоу-бизнес

Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве

Ранее Певцов выложил в своём аккаунте в Instagram видео, где он в образе Сталина прокомментировал слова Познера о том, что 10% при рождении имеют склонность к гомосексуализму.
Газета.Ru 05:10
Гаджеты

Брат Пабло Эскобара выпустил гибкий смартфон за $349

The GEEK вчера в 00:55
Культура

Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты»

СМИ утверждают, что проект покидают многие артисты, однако исполнитель одной из главных ролей не планирует отказываться от участия в сериале.
Актуальные Новости 00:19
Технологии

Group-IB сообщила о случаях перехвата переписки в Telegram

Компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила о случаях получения нелегального доступа к содержимому переписки в Telegram.
Коммерсантъ 03:04
Политика

Правительство Украины решило провести аудиторскую проверку «Нафтогаза»

Правительство Украины приняло решение провести аудиторскую проверку деятельности компании "Нафтогаз Украины" за 2019-2020 годы.
ТАСС 05:36
Общество

В Алтайском крае суд запретил жителям села держать кур

Дождь 05:41
Космос

В США констатировали агонию России как космической державы

Регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, «ознаменуют начало конца России как космической державы», пишет The Hill.
Lenta.ru 04:51
Технологии

Google представила рейтинг лучших игр, приложений и фильмов 2019 года

Компания Google опубликовала свой рейтинг лучших игр, приложений и фильмов 2019 года.
ITZine.ru вчера в 23:00
Хоккей

Сергей Бобровский останется в запасе «Флориды» во втором матче подряд

Второй раз в своей карьере матч НХЛ в основном составе начнёт голкипер Крис Дриджер. Россиянин остаётся на скамейке второй матч подряд.
Чемпионат вчера в 12:31
Общество

Студент Егор Жуков не признал вину по делу об экстремизме

Студент Егор Жуков не признал вину в экстремизме из-за канала роликов на YouTube, передает корреспондент РАПСИ из зала Кунцевского суда Москвы.
РАПСИ вчера в 03:53
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.
РБК 05:31
Политика

На Украине продлили действие спецпошлин на российские товары

Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года действие ограничений на российские товары, заявил 4 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко («Европейская солидарность»).
REGNUM 05:41
Общество

Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года.
Коммерсантъ вчера в 06:36
Транспорт

Очевидцы сняли на видео проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту

Жители Крыма стали очевидцами того, как двухэтажный пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту через Керченский пролив.
Известия 06:20
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим

Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми, погиб один человек, сообщают «Интерфакс» со ссылкой на источник и РЕН ТВ.
РБК вчера в 23:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное