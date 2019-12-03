Экономика
BFM.ruСамозанятые пенсионеры получат прибавку
Например, в этом году повысили на 7% — в среднем прибавка составила 1000 рублей в месяц. А вот работающим пенсионерам выплаты не индексируют. Если у пенсионера статус индивидуального предпринимателя, то он считается работающим, и его пенсию, соответственно, не индексируют.
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Общество
В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права
3 декабря в ГИБДД сообщили, что планируют отменить с октября 2020 года один из этапов экзамена на получение водительских прав, а именно демонстрацию навыков вождения на закрытой площадке.
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На Алтае вынесен приговор бывшему врио начальника регионального УФМС
За полученные средства врио начальника краевого УФМС давал указания подчиненным предлагать заказчикам обращаться за миграционными услугами только в филиал, оказывать помощь и обучать сотрудников этой фирмы и т. д. Данное преступление было выявлено сотрудниками регионального Управления ФСБ России, пишет Следком по Алтайскому краю.
Общество
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За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
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Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма
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Политика
В Кремле оценили решение НАТО увеличить оборонный бюджет
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Происшествия
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Шоу-бизнес
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Общество
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Россияне старше 12 лет смогут посещать бассейн без справок.
Общество
В Москве начали сносить киноцентр «Соловей»
В Москве в среду начали сносить киноцентр "Соловей" на Красной Пресне.
Политика
Путин рассказал о позитивном развитии отношений между РФ и Сербией
Российский президент в начале встречи отметил, что отношения двух стран развиваются позитивно.
Происшествия
Старшеклассника подозревают в изнасиловании 11-летней девочки
Все произошло в Златоусте, в одной из квартир дома на улице Зеленой. Над девочкой надругались 2 декабря.
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве
Ранее Певцов выложил в своём аккаунте в Instagram видео, где он в образе Сталина прокомментировал слова Познера о том, что 10% при рождении имеют склонность к гомосексуализму.
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Брат Пабло Эскобара выпустил гибкий смартфон за $349
Культура
Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты»
СМИ утверждают, что проект покидают многие артисты, однако исполнитель одной из главных ролей не планирует отказываться от участия в сериале.
Технологии
Group-IB сообщила о случаях перехвата переписки в Telegram
Компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила о случаях получения нелегального доступа к содержимому переписки в Telegram.
Политика
Правительство Украины решило провести аудиторскую проверку «Нафтогаза»
Правительство Украины приняло решение провести аудиторскую проверку деятельности компании "Нафтогаз Украины" за 2019-2020 годы.
Космос
В США констатировали агонию России как космической державы
Регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, «ознаменуют начало конца России как космической державы», пишет The Hill.
Технологии
Google представила рейтинг лучших игр, приложений и фильмов 2019 года
Компания Google опубликовала свой рейтинг лучших игр, приложений и фильмов 2019 года.
Хоккей
Сергей Бобровский останется в запасе «Флориды» во втором матче подряд
Второй раз в своей карьере матч НХЛ в основном составе начнёт голкипер Крис Дриджер. Россиянин остаётся на скамейке второй матч подряд.
Общество
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Студент Егор Жуков не признал вину в экстремизме из-за канала роликов на YouTube, передает корреспондент РАПСИ из зала Кунцевского суда Москвы.
Происшествия
Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов
Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.
Политика
На Украине продлили действие спецпошлин на российские товары
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года действие ограничений на российские товары, заявил 4 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко («Европейская солидарность»).
Общество
Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки
Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года.
Транспорт
Очевидцы сняли на видео проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту
Жители Крыма стали очевидцами того, как двухэтажный пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту через Керченский пролив.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим
Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми, погиб один человек, сообщают «Интерфакс» со ссылкой на источник и РЕН ТВ.