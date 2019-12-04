Общество
BFM.ruСамозанятые пенсионеры получат прибавку
Для государства важно, застрахован ли пенсионер в системе обязательного пенсионного страхования, то есть платят ли за него обязательные страховые взносы. Если взносы поступают, то он теряет право на ежегодную прибавку. Самозанятые такие взносы не платят и, соответственно, имеют право на индексацию.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Из-за медленной работы налоговой пенсионер-ИП лишился прибавки к пенсии
Банки Сегодня05 декабря в 02:55
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:50, Ашберн
Политика
Порошенко предложил в Париже забрать из рук Путина «кнут для Украины»
Президент России Владимир Путин пытается заставить Украину обсуждать поставки газа на встрече лидеров стран «нормандского формата» вместе с вопросами об урегулировании ситуации в Донбассе.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Общество
Россиянка выиграла конкурс «Миссис Земной шар»
Ранее сообщалось, что Ксения Кривко стала победительницей Всероссийского конкурса замужних женщин в России "Миссис Россия 2019", что дало ей право представлять Россию на всемирном конкурсе.
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
Кино
«Левиафан» попал в список лучших фильмов десятилетия
Происшествия
Возросло число погибших во время пожара в колледже Одессы
Футбол
Гол Роналду не спас «Ювентус» от поражения в матче с «Лацио»
В матче 15-го тура Серии А римский «Лацио» одержал победу над туринским «Ювентусом».
Спорт
Брянец Большунов выиграл лыжную гонку в Норвегии
Армия и оружие
Владимир Зеленский встретился с бойцами ВСУ в Донбассе
Телеканал RT сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими ВСУ в зоне боевых действий в Донецкой области.
Кино
Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман
Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Происшествия
Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде
В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
Экономика
На Украине пообещали снизить тарифы на коммуналку
Ранее ГЛАС сообщал об очередном росте тарифов на газ на Украине.
Гаджеты
Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.
Политика
«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом
«Нулевой вариант», предложенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, невозможен при заключении договора по газу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Политика
Русскую разведку обвинили во взломе переписки Макрона
Издание ссылается на некие технические данные, которые якобы подтверждают причастность двух групп хакеров, «связанных с российской разведкой», к краже данных у предвыборной кампании Макрона.
Происшествия
В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десять детей на тротуаре
После ДТП в Нижнем Новгороде госпитализировали десять детей и одного взрослого, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Футбол
Евгений Гинер назвал Александра Егорова «конченым негодяем»
Президент футбольного клуба ЦСКА после матча против "Краснодара" в 19-м туре РПЛ жестко раскритиковал работу руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Fold провалился
Происшествия
Мужчине откусили ухо во время празднования дня рождения в Москве
Молодой человек лишился уха в ходе празднования дня рождения в центре Москвы.
Общество
Польша хочет купить у Австрии территорию лагеря смерти
Правительство Польши хочет купить у Австрии место бывшего немецко-фашистского лагеря смерти Маутхаузен-Гузен, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в пятницу.
Армия и оружие
США заявили об отставании от России в разработке гиперзвуковых ракет
Соединенные Штаты отстали от России в разработке гиперзвуковых вооружений.
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей
Футбол
ФК «Уфа» на выезде выиграл у «Ахмата»
Было задание на матч, чтобы команда сыграла высоко, подальше от своих ворот, все получилось – сказал по окончании встречи главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев.
Футбол
В чемпионате Румынии забили курьезный гол после выхода впятером на пустые ворота (ВИДЕО)
В матче 19-го тура чемпионата Румынии по футболу «КСУ Крайова» — «Ботошани» (3:1) был забит курьезный гол.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал помолвку бывшей жены
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста.
Политика
Стрельбу на авиабазе во Флориде устроил служащий ВС Саудовской Аравии
Ранее 6 декабря сообщалось, что число погибших в результате стрельбы на авиабазе Военно-морских сил (ВМС) США Пенсакола в штате Флорида возросло до четырех, среди погибших и сам стрелок.
Фигурное катание
Трусова впервые в истории женских турниров исполнила четверной флип
Единоборства
Видео: девушка — боец UFC полностью обнажилась во время взвешивания
Девушка - боец UFC Синтия Кальвильо полностью разделась на процедуре взвешивания в преддверии турнира по смешанным единоборствам.