Для государства важно, застрахован ли пенсионер в системе обязательного пенсионного страхования, то есть платят ли за него обязательные страховые взносы. Если взносы поступают, то он теряет право на ежегодную прибавку. Самозанятые такие взносы не платят и, соответственно, имеют право на индексацию.

Общество Россиянка выиграла конкурс «Миссис Земной шар» Ранее сообщалось, что Ксения Кривко стала победительницей Всероссийского конкурса замужних женщин в России "Миссис Россия 2019", что дало ей право представлять Россию на всемирном конкурсе.

Кино Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.

Происшествия Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

Гаджеты Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.

Политика Русскую разведку обвинили во взломе переписки Макрона Издание ссылается на некие технические данные, которые якобы подтверждают причастность двух групп хакеров, «связанных с российской разведкой», к краже данных у предвыборной кампании Макрона.

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Футбол ФК «Уфа» на выезде выиграл у «Ахмата» Было задание на матч, чтобы команда сыграла высоко, подальше от своих ворот, все получилось – сказал по окончании встречи главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев.