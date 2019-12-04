Общество
BFM.ruСамозанятые пенсионеры получат прибавку
Для государства важно, застрахован ли пенсионер в системе обязательного пенсионного страхования, то есть платят ли за него обязательные страховые взносы. Если взносы поступают, то он теряет право на ежегодную прибавку. Самозанятые такие взносы не платят и, соответственно, имеют право на индексацию.
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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года
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Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
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На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал готовящийся на Украине марш сумасшествием.
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Названа ранее неизвестная причина рака
Специалисты считают, что их исследование проливает новый свет на причины развития рака.
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Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев отметил низкий уровень общей скорости игры в матчах чемпионат России.
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Политика
Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
Общество
Российские военные снабдили школьников в Алеппо запасом канцтоваров
Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии оказали гуманитарную помощь детям в школе на северо-востоке Алеппо.
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В следующем году компания представит обновленное поколение малолитражного хэтчбека, сделав его, по сути, совершенно новым автомобилем.
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Раскрыт уровень производительности флагманских смартфонов 2020 года
Буквально на днях американская компания Qualcomm анонсировала новое поколение фирменных флагманских процессоров — Snapdragon 865.
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Умер избитый подростками за украинский язык волонтер
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