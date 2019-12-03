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Происшествия В Одессе локализовали пожар в колледже Пожар в колледже в Одессе локализован на площади 4 тысячи квадратных метров, продолжается тушение, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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