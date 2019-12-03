Экономика
BFM.ruСамозанятые пенсионеры получат прибавку
Например, в этом году повысили на 7% — в среднем прибавка составила 1000 рублей в месяц. А вот работающим пенсионерам выплаты не индексируют. Если у пенсионера статус индивидуального предпринимателя, то он считается работающим, и его пенсию, соответственно, не индексируют.
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Политика
Путин провел переговоры с президентом Сербии Вучичем
Кино
Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Политика
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Политика
СБУ проводит обыски в офисе Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
Экономика
Сын Грефа выйдет на работу в структуру «Альфа-Групп»
Олег Греф, сын руководителя Сбербанка Германа Грефа, выйдет на работу в инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» А1, рассказал РБК источник в компании и подтвердил ее представитель.
Фигурное катание
Загитова выступит последней в короткой программе в финале Гран-при
В итальянском Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
Политика
В Кремле оценили решение НАТО увеличить бюджет
Заявление об увеличении бюджета НАТО прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
В Одессе локализовали пожар в колледже
Пожар в колледже в Одессе локализован на площади 4 тысячи квадратных метров, продолжается тушение, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Политика
Киев продлил на год действие пошлин против российских товаров
«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров – до 31 декабря 2020 года – как ответ на аналогичные действия РФ», – передает ТАСС слова Гончаренко.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Футбол
«Спартак» отреагировал на задержание фанатов в Петербурге
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
100 лет догоняющего развития Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около $100 тыс. против $500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Армия и оружие
Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят
После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая прошла в Лондоне на кануне саммита военного блока, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты взяли под контроль месторождения сирийской нефти, с целью обеспечения победы над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
Общество
Телеведущая госканала ответила на сообщения о расследовании Навального
Общество
ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
Футбол
Бэйл считает Моуриньо подходящим тренером для «Тоттенхэма»
30-летний полузащитник мадридского Реала, а в прошлом игрок Тоттенхэма Гарет Бэйл прокомментировал назначение Жозе Моуриньо на пост главного тренера лондонской команды.
Армия и оружие
Фото: у боевиков в Сирии появились немецкие танки Leopard 2A4
У сирийских боевиков появились немецкие танки Leopard 2. Их изображение опубликовано в соцсетях.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим
Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми, погиб один человек, сообщают «Интерфакс» со ссылкой на источник и РЕН ТВ.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли сменила имя на мужское
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло сменила имя на Джон, передают "Дни.ру".
Общество
Симоньян ответила на слова Навального о ее звонке в ФБК
Авто
В России подешевели автомобили Ravon
Политика
На Украине задержан влиятельный севастопольский единоросс
При пересечении крымской границы России с Украиной был задержан член севастопольского регионального политсовета партии «Единая Россия» Игорь Кучерявый.