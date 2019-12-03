Экономика

BFM.ruBFM.ruСамозанятые пенсионеры получат прибавку

Например, в этом году повысили на 7% — в среднем прибавка составила 1000 рублей в месяц. А вот работающим пенсионерам выплаты не индексируют. Если у пенсионера статус индивидуального предпринимателя, то он считается работающим, и его пенсию, соответственно, не индексируют.
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Часть российских пенсионеров получит прибавку в 2020 году

URA.Ru09:01

ПФР напомнил об уровне индексации пенсий в 2020 году

РБК08:55

Страховые пенсии тамбовчан увеличатся с января 2020 года

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Российские пенсионеры получат неожиданную прибавку

Lenta.ru07:48

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

BFM.ru03:51

Будет повышение

Российская газетавчера в 10:19

Неработающие пенсионеры получат прибавку

РИА Новости08:30
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
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Более чем на 10% выросла доля пациентов с онкологическим диагнозом, которые стоят на учете 5 лет и более (стандартный показатель эффективности лечения).
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Apple Music и Shazam назвали самые популярные песни 2019 года в России и в мире.
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Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
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Названа причина взрыва газа в жилом доме в Белгородской области

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В итальянском Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
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Политика

НАТО впервые в истории решило обсудить военную угрозу со стороны Китая

На проходящем в Лондоне саммите НАТО, лидеры стран альянса впервые в своей истории обсудят усиление Китая, рост его военных возможностей и возможный ответ НАТО на это усиление.
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Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

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Не менее 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Не менее 10 человек получили травмы при пожаре в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
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Показали обновленный Opel Insignia 2020 модельного года

Публичная премьера Opel Insignia 2020 модельного года состоится на выставке в Брюсселе, которая пройдет с 10 по 19 января.
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Сын Грефа выйдет на работу в структуру «Альфа-Групп»

Олег Греф, сын руководителя Сбербанка Германа Грефа, выйдет на работу в инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» А1, рассказал РБК источник в компании и подтвердил ее представитель.
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Общество

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
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Дмитрий Шепелев раскрыл правду об отношениях Жанны Фриске и ее отца

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Путин оценил затягивание Болгарией реализации «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны; если болгары не хотят реализовывать газотранспортный проект на своей территории, Россия найдет иные возможности для транзита газа по югу Европы, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Певице очень хотелось продемонстрировать сброс веса на 10 килограммов, и если у Бузовой с фигурой и кожей все в порядке, то просвечивающее стареющее тело Лолиты, кроме отвращения, вряд ли может вызвать какие-то чувства.
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Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.
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В НАТО назвали Россию основной угрозой

В НАТО считают, что основную угрозу альянсу представляют действия России и международный терроризм.
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Рада запретила импорт электроэнергии из России на договорной основе

В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе.
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Надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
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Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты»

СМИ утверждают, что проект покидают многие артисты, однако исполнитель одной из главных ролей не планирует отказываться от участия в сериале.
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Букмекеры оценили шансы Моуринью обыграть «МЮ» на «Олд Траффорд»

В рамках матча 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет у себя дома «Тоттенхэм».
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В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

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ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

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РПЦ выступила против закона о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
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4 декабря отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

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