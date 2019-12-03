Экономика

BFM.ruBFM.ruСамозанятые пенсионеры получат прибавку

Например, в этом году повысили на 7% — в среднем прибавка составила 1000 рублей в месяц. А вот работающим пенсионерам выплаты не индексируют. Если у пенсионера статус индивидуального предпринимателя, то он считается работающим, и его пенсию, соответственно, не индексируют.
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Часть российских пенсионеров получит прибавку в 2020 году

URA.Ru09:01

С 1 января пенсии неработающих пенсионеров вырастут на одну тысячу рублей

Комсомольская правда09:40

Будет повышение

Российская газетавчера в 10:19

В ПФР рассказали о порядке индексации пенсий в 2020 году

Известия08:03

Российские пенсионеры получат неожиданную прибавку

Lenta.ru07:48

Выделят миллиарды. Работающим пенсионерам готовят крупные доплаты

Primpress.ru04:15

В ПФР раскрыли детали индексации пенсий в 2020 году

Газета.Ru09:25
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Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила об отсутствии подтверждения нарушений со стороны президента в докладе Демократической партии.
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В итальянском Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
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