Экономика

BFM.ruBFM.ruСамозанятые пенсионеры получат прибавку

Например, в этом году повысили на 7% — в среднем прибавка составила 1000 рублей в месяц. А вот работающим пенсионерам выплаты не индексируют. Если у пенсионера статус индивидуального предпринимателя, то он считается работающим, и его пенсию, соответственно, не индексируют.
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Часть российских пенсионеров получит прибавку в 2020 году

URA.Ru09:01

Российские пенсионеры получат неожиданную прибавку

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Выделят миллиарды. Работающим пенсионерам готовят крупные доплаты

Primpress.ru04:15

Будет повышение

Российская газетавчера в 10:19
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Как оказалось, три топовых смартфона от Samsung не попали в перечень устройств, которые смогут работать на самой актуальной версии мобильной операционной системы.
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Компания KIA в 2020 году представит на российском рынке компактный кроссовер Seltos и новый Mohave.
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Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
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С 1 января вводят новые штрафы для водителей России

Несколько новых штрафов за нарушение ПДД вступят в силу с первого дня нового 2020 года.
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Подросток из Тульской области стал жертвой священника-педофила

Одним из потерпевших по делу был признан подросток из Тульской области.
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Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
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Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

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Прогноз по росту экономики России улучшили аналитики Всемирного банка.
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Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

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