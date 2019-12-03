Экономика

BFM.ruBFM.ruСамозанятые пенсионеры получат прибавку

Например, в этом году повысили на 7% — в среднем прибавка составила 1000 рублей в месяц. А вот работающим пенсионерам выплаты не индексируют. Если у пенсионера статус индивидуального предпринимателя, то он считается работающим, и его пенсию, соответственно, не индексируют.
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Самозанятым пенсионерам проиндексируют пенсию с 1 января

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Российские пенсионеры получат неожиданную прибавку

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Primpress.ru04:15

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Российская газетавчера в 10:19
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Армия и оружие

БТР и БМП на шасси «Бумеранг» завершили предварительные испытания

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28 ноября заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении с поста по собственному желанию.
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NASA намерена в 2020 году запустить программу коммерческих полетов, что может привести к началу концу России как космической державы.
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Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

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