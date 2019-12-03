Экономика
BFM.ruСамозанятые пенсионеры получат прибавку
Например, в этом году повысили на 7% — в среднем прибавка составила 1000 рублей в месяц. А вот работающим пенсионерам выплаты не индексируют. Если у пенсионера статус индивидуального предпринимателя, то он считается работающим, и его пенсию, соответственно, не индексируют.
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Армия и оружие
Часть новых российских вооружений может быть учтена в договоре СНВ-3
Включение новейших российских вооружений – межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» и гиперзвукового блока для МБР «Авангард» – не потребует новой процедуры ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), считают эксперты Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Происшествия
Не менее 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе
Не менее 10 человек получили травмы при пожаре в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
Политика
НАТО впервые в истории обсудит усиление обороноспособности Китая
Лидеры стран НАТО впервые в истории альянса затронут тему усиления позиций Китая в мире, в том числе усиление его оборонных возможностей.
Происшествия
Генпрокуратура: Возбуждено дело о мошенничестве в отношении работников мэрии Саратова
«Результаты расследования дела и возмещения причиненного преступлением ущерба находятся на контроле прокуратуры области», - сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Политика
Россия зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин
Москва зеркально ответит на продление Киевом спецпошлин на российские товары, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Политика
Токаев рассказал об отношении Казахстана к Крыму
Казахстан предпочитает не называть воссоединение Крыма с Россией аннексией, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
Политика
МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина
Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Общество
ФАС выявила в порошках и шоколаде проблему «двойного качества»
«Двойное качество» выявлено в отношении шоколада Lindt, а также стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel, пояснил он.
Общество
Экстренно госпитализирован Валдис Пельш
Российский телеведущий Валдис Пельш экстренно госпитализирован в Москве, передает "Рен ТВ".
Религия
РПЦ не поддержала законопроект о домашнем насилии
Русская православная церковь (РПЦ) выступает категорически против всякого насилия в семье, однако и против вторжения в ее дела извне.
Фигурное катание
Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
Армия и оружие
БТР и БМП на шасси «Бумеранг» завершили предварительные испытания
Военно-промышленная компания (ВПК) совместно с Минобороны РФ закончила предварительные испытания опытных образцов БТР К-16 и БМП К-17 на базе перспективного колёсного шасси «Бумеранг», рассказал генеральный директор предприятия Александр Красовицкий.
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Происшествия
Подозреваемого по делу об убийстве сына депутата Рады арестовали
Шевченковский суд Киева арестовал на два месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
Экономика
РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода
Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
Политика
Украинский кабмин уволил Зеркаль с поста замглавы МИДа
28 ноября заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении с поста по собственному желанию.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.
Общество
The Hill предрек конец России как космической державы
NASA намерена в 2020 году запустить программу коммерческих полетов, что может привести к началу концу России как космической державы.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Происшествия
В Иркутской области застрелили медведя, задравшего пенсионера
Наука
Ученые выяснили, какая часть женской груди привлекает больше внимания
Общество
Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры
Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Шоу-бизнес
Лолита и Ольга Бузова пришли на премию «Золотой хит» в голых нарядах
Певице очень хотелось продемонстрировать сброс веса на 10 килограммов, и если у Бузовой с фигурой и кожей все в порядке, то просвечивающее стареющее тело Лолиты, кроме отвращения, вряд ли может вызвать какие-то чувства.
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз
Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
Футбол
Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.