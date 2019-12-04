Общество
Политика СегодняСамозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионные выплаты самозанятым пенсионерам продолжат индексироваться, так как категория самозанятых в российском законодательстве пока относится к неработающим. Все дело в том, что индексация пенсии прекращается, если пенсионер трудоустроен или открыл ИП и самостоятельно платить страховые взносы.
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Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
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Большинство украинцев убеждены в «агрессии» России в Донбассе
Власти России заявляют, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом.
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Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента.
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МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа
В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
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В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.