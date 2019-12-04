Общество
Политика СегодняСамозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионные выплаты самозанятым пенсионерам продолжат индексироваться, так как категория самозанятых в российском законодательстве пока относится к неработающим. Все дело в том, что индексация пенсии прекращается, если пенсионер трудоустроен или открыл ИП и самостоятельно платить страховые взносы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Из-за медленной работы налоговой пенсионер-ИП лишился прибавки к пенсии
Банки Сегодня05 декабря в 02:55
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:39, Ашберн
Шоу-бизнес
Рыжий из «Иванушек» отказался комментировать помолвку бывшей жены
Наука
Ученые нашли ранее неизвестную причину рака
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алена Косторная побила свой же мировой рекорд в короткой программе во время финала Гран-при в Турине.
Политика
Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
Общество
Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Общество
В России появится новый документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
Гаджеты
Qualcomm представила новые ARM-чипы Snapdragon для Windows
Процессор Snapdragon 7c создан для ноутбуков и хромбуков, а с этим процессором устройства должны быть недорогими.
Шоу-бизнес
Стилист назвала сапоги Валерии на высокой платформе «дико актуальными»
Завершили образ сапоги на высокой платформе с квадратным каблуком.
Наука
В Швейцарии студент разгадал столетнюю задачу по физике
Политика
Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным в "нормандском формате".
Политика
Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции
Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.
Энергетика
Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти
Обязательство России по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в первом квартале 2020 года составит 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Футбол
Вратарь «Арсенала» и сборной Германии назвал Анапу раем
Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что поле на стадионе в Сочи подготовили на топ-уровне к приезду российской сборной.
Общество
Медведев заявил о росте реальных доходов россиян
Медведев заявил, что отдельно правительство уделяет внимание наиболее уязвимым категориям граждан: инвалидам, пожилым людям, а также россиянам с низким доходом.
Происшествия
В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы
Армия и оружие
У сирийских бойцов «Сил тигра» замечены тульские автоматы
У бойцов сирийского элитного соединения «Силы тигра» замечены разработанные в тульском АО «КБП» современные малогабаритные автоматы 9А-91.
Экономика
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
Экономика
Стоимость газификации России оценили более чем в ₽1 трлн
Во сколько обойдется газификация России По оценкам Молодцова, на расширение газификации понадобится более 1 трлн руб. Это сопоставимо со стоимостью строительства первого газопровода в Китай "Сила Сибири" (1,1 трлн руб.), который "Газпром" запустил 2 декабря.
Кино
IMDb назвал десять самых популярных актеров и актрис 2019 года
Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел, возглавила топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года, который опубликовал портал IMDb.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Здоровье
Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты
Как пояснил Focus.de гастроэнтеролог Томас Фрилинг, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, увеличивая в организме количество полезных бактерий и уменьшая число вредных.
Хоккей
Орлов и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Анахайм» в матче НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" в гостях нанес поражение "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Экономика
Минпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей
Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов.
Хоккей
Овечкин пошутил, что завершит карьеру, если побьёт рекорд Гретцки
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пошутил, что завершит карьеру, если побьёт рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Армия и оружие
Рассекречены испытания Су-57 с двигателем второго этапа
Су-57 с двигателем второго этапа "Изделие 30" выполнил уже 16 полетов.