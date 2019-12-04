Пенсионные выплаты самозанятым пенсионерам продолжат индексироваться, так как категория самозанятых в российском законодательстве пока относится к неработающим. Все дело в том, что индексация пенсии прекращается, если пенсионер трудоустроен или открыл ИП и самостоятельно платить страховые взносы.

Футбол Евгений Гинер назвал Александра Егорова «конченым негодяем» Президент футбольного клуба ЦСКА после матча против "Краснодара" в 19-м туре РПЛ жестко раскритиковал работу руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

Игры В Steam стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 На платформе Steam открыли предпродажу шутера Red Dead Redemption 2. Оригинальная версия игры обойдется в ₽2 499, а стоимость изданий Special и Ultimate составляет ₽3 299 и ₽3 999 соответственно.

Политика Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения По словам Ермака, новое руководство Украины доказало, что соблюдает все обязательства, установленные Минскими соглашениями, и ожидает того же от противоположенной стороны.

Политика «Нафтогаз» назвал невозможным вариантом предложение Медведева по газу Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.

Шоу-бизнес Певице МакSим сделали предложение Певицу осыпали пожеланиями счастливой семейной жизни. Напомним, что за плечами у МакSим уже два неудачных романа.

Музыка Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос» Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.

Общество В России появится новый сопроводительный документ на машину Этикетка энергоэффективности, где будет указана информация о потреблении топлива и экологическом классе автомобиля, появится на российских машинах с марта 2020 года.

Общество Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.