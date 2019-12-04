Экономика
Политика СегодняСамозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионные выплаты самозанятым пенсионерам продолжат индексироваться, так как категория самозанятых в российском законодательстве пока относится к неработающим. Все дело в том, что индексация пенсии прекращается, если пенсионер трудоустроен или открыл ИП и самостоятельно платить страховые взносы.
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Из-за медленной работы налоговой пенсионер-ИП лишился прибавки к пенсии
Банки Сегодня05 декабря в 02:55
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