По закону пенсионеры не делятся на работающих и неработающих: для государства имеет значение только то, платят ли за человека обязательные страховые взносы. Если да, то он теряет право на ежегодную прибавку. Самозанятые эти взносы не платят, поэтому имеют право на индексацию.

Самозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии в 2020 году

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