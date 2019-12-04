Экономика

Mockva.ruСамозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии в 2020 году

По закону пенсионеры не делятся на работающих и неработающих: для государства имеет значение только то, платят ли за человека обязательные страховые взносы. Если да, то он теряет право на ежегодную прибавку. Самозанятые эти взносы не платят, поэтому имеют право на индексацию.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Нежданные деньги. С 1 января часть работающих пенсионеров получит прибавку

Life.ru05 декабря в 16:40

Из-за медленной работы налоговой пенсионер-ИП лишился прибавки к пенсии

Банки Сегодня05 декабря в 02:55

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Мой Брянск04 декабря в 05:30

Российские пенсионеры получат неожиданную прибавку

Lenta.ru04 декабря в 07:48

Самозанятых пенсионеров ждет индексация пенсий

Gazeta.SPb04 декабря в 05:51

Самозанятые пенсионеры получат неожиданную прибавку

Труд04 декабря в 08:43

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

BFM.ru04 декабря в 03:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:45, Ашберн
Политика

Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов

Коммерсантъ 13:19
Авто

Праворульные машины перестают быть популярными даже на Дальнем Востоке

Автоновости дня 10:44
Происшествия

Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде

BFM.ru 11:49
Наука

Ученые нашли новую причину рака

Ученые считают, что открытие поможет усовершенствовать генетическое сканирование, которое позволит определить риск развития злокачественных опухолей.
Политика Сегодня 02:26
Армия и оружие

США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии

РИА Новости 09:00
Общество

В Рязани стартовал проект «Новогодняя столица России»

В субботу, 7 декабря, в Рязани стартовал проект «Новогодняя столица России-2020».
7 новостей 11:35
Технологии

Компьютеры лишат работы шесть миллионов финансистов

Профессор Корнелльского университета США заявил, что компьютерные алгоритмы уже автоматизировали работу 6,14 млн сотрудников финансовой и страховой отраслях по всему миру.
Ferra 12:11
Общество

Лещенко оценил высказывание Паулса о навязчивой российской публике

Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко призвал композитора Раймонда Паулса смириться с поведением публики после концертов, поскольку это является частью профессии.
Rambler News Service вчера в 04:27
Футбол

«Ливерпуль» в гостях разгромил «Борнмут»

Metaratings 12:51
Футбол

Президент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться.
Известия 12:50
Футбол

«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:59
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания 05 декабря в 11:19
Хоккей

Хоккеист Александр Овечкин сказал, когда завершит карьеру

Пятый канал 03:10
Гаджеты

75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел более чем вдвое

Компания Xiaomi снизила цену на 75-дюймовый умный телевизор Xiaomi Mi TV 4S.
iXBT.com вчера в 07:53
Биатлон

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Эстерсунде

RT на русском 12:49
Культура

Amazon Prime купил сериал «Содержанки»

Российская газета вчера в 03:03
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Кино

Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман

Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Комсомольская правда 06:25
Происшествия

Суд арестовал экс-замглавы администрации подмосковного Щелкова

Российская газета 07:36
Политика

Егор Жуков заявил о желании стать президентом

Блогер Егор Жуков, приговоренный к трем годам условно за экстремизм, заявил, что хотел бы возглавить Россию.
URA.Ru 11:06
Авто

Новый Dacia Sandero показали на рендерах в Сети

На основании полученной информации и шпионских фото дизайнеры motor1.com создали рендерные изображения, представив свое видение Dacia Sandero нового поколения.
Tvoe-avto.com 12:23
Шоу-бизнес

Алла Пугачева представила в столице фильм «Тот самый концерт»

Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в столичном кинотеатре «Октябрь» фильм «Тот самый концерт», передает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 19:14
Происшествия

Следователи уточнили сведения о взрыве газа в жилом доме в Тюмени

Установлено, что 7 декабря 2019 года в подъезде жилого дома по ул. Шарова, 10 а произошла утечка бытового газа.
REGNUM 12:01
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
Футбол

Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Баварию» в чемпионате Германии

Лидер чемпионата Германии по футболу менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Баварию" в матче 14-го тура бундеслиги.
РИА Новости 11:51
Космос

Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
РИА Новости вчера в 04:40
Экономика

Белоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области

Белоруссия рассчитывает на цену газа из России на уровне Смоленской области плюс транспортировка.
RT на русском вчера в 03:44
Происшествия

СМИ: Замкомандира Президентского полка нашли мертвым в Москве

Заместитель командира Президентского полка Роман Лотвин найден мертвым в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Вечерняя Москва 13:37
Происшествия

Число погибших при пожаре в колледже в Одессе возросло до пяти человек

Политическая Экспертиза 06:43
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 05:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное