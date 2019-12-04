Экономика
Mockva.ruСамозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии в 2020 году
По закону пенсионеры не делятся на работающих и неработающих: для государства имеет значение только то, платят ли за человека обязательные страховые взносы. Если да, то он теряет право на ежегодную прибавку. Самозанятые эти взносы не платят, поэтому имеют право на индексацию.
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Из-за медленной работы налоговой пенсионер-ИП лишился прибавки к пенсии
Банки Сегодня05 декабря в 02:55
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:45, Ашберн
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