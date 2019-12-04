Экономика
Политика СегодняСамозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионные выплаты самозанятым пенсионерам продолжат индексироваться, так как категория самозанятых в российском законодательстве пока относится к неработающим. Все дело в том, что индексация пенсии прекращается, если пенсионер трудоустроен или открыл ИП и самостоятельно платить страховые взносы.
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Политика
Зеленский намерен лично встретиться с Путиным в Париже
Украинский президент Владимир Зеленский признался, что его личная встреча с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита в "нормандском формате" состоится в Париже 9 декабря.
Фигурное катание
Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Авто
Mitsubishi рассказал о новинках для России в 2020 году
Пресс-служба японского бренда рассказала о новинках, которые ждут россиян в будущем году.
Общество
«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия отказа от исков
В конце ноября Витренко уже заявлял, что «Нафтогаз» готов обсуждать с «Газпромом» отказ от иска на $12 млрд при условии выплаты долга в $3 млрд и компенсации.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Футбол
Матерацци пошутил над Ибрагимовичем, вспоминая победу в Лиге чемпионов
Игры
Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия
Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Кино
Венсан Кассель привез в Москву новый фильм
Чтобы лично представить картину, в Москву прилетели актеры Венсан Кассель и Реда Катеб, а также режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Спорт
Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные
Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
Кино
«Ирландец»: почему Мартин Скорсезе снял свой самый личный фильм
«Аванпост»: изменится ли общество в России будущего «Ирландец» многословен, обстоятелен, нетороплив, сделан как полная противоположность ненавистных Скорсезе комиксов от Marvel и Ко, главная задача которых — развлечь зрителя и не дать ему заскучать.
Футбол
Интер — Рома 0:0 (Перерыв)
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Армия и оружие
Создание двигателя второго этапа Су-57 затянулось
Судя по опубликованному комментарию к заказу No 31908608459, в 2020 году российские конструкторы планируют только окончить тестирования форсажной камеры, что представляет собой лишь один из пунктов создания двигателя.
Политика
Медведев заверил в отсутствии «антибелорусских элементов» в России
«Хочу вам сказать, скажу и президенту Республики Беларусь, у нас таких антибелорусских элементов нет», — заверил Медведев.
Общество
Правительство Украины отменило минимальную зарплату для учителей
Правительство Украины отменило действие постановления предыдущего состава Кабмина об уровне самой низкой зарплаты учителя в размере трех прожиточных минимумов.
Авто
Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России
Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Происшествия
В центре Москвы произошла массовая драка в кафе
Общество
Меркель впервые посетила Освенцим
В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Футбол
Семин рассказал, чему «Локомотив» научил разгром в Туле
Первый тайм в принципе не предвещал такого.
Политика
В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы кабмина Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Политика
МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа
В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.