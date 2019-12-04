Общество
Политика СегодняСамозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионные выплаты самозанятым пенсионерам продолжат индексироваться, так как категория самозанятых в российском законодательстве пока относится к неработающим. Все дело в том, что индексация пенсии прекращается, если пенсионер трудоустроен или открыл ИП и самостоятельно платить страховые взносы.
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Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Кино
Netflix выпустила три постера «Ведьмака»
Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
Музыка
Максим Фадеев вернулся с новым проектом
Продюсер Максим Фадеев вернулся на большую сцену с новым проектом.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Происшествия
Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке
Бывшего главу Щелковского муниципального района Подмосковья задержали по делу о взятке, говорится в сообщении областного главка СК.
Общество
Spiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей
Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.
Шоу-бизнес
Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения
Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
Политика
Путин: работы по прокладке «Северного потока-2» практически завершены
Президент России Владимир Путин заявил, что работы по прокладке газопровода "Северный поток - 2" практически завершены.
Гаджеты
Nokia представила смартфон Nokia 2.3 на чистом Android
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Фигурное катание
Российская фигуристка обновила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе в финале Гран-при, который проходит в Турине.
Наука
Частое окрашивание и выпрямление волос могут привести к раку груди
Частое окрашивание и выпрямление волос из-за содержания в красителях и химических средствах канцерогенных веществ, могут привести к раку груди, сообщили американские ученые.
Здоровье
ВОЗ: в 2018 году от кори умерли 140 тыс. человек
В 2018 году около 10 млн человек по всему миру заболели корью, число умерших от этой болезни составило более 142 тыс. человек, в основном это дети.
Гаджеты
Селфи-камера Huawei Nova 6 5G возглавила рейтинг DxOMark
Еще во время презентации было упомянуто, что селфи-камера этого аппарата является лучшей по версии DxOMark.
Хоккей
Главный тренер «Лос-Анджелеса»: «Ситуация с Ковальчуком сложная»
Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан прокомментировал ситуацию с нападающим Ильей Ковальчуком.
Политика
Трамп отложил признание мексиканских наркокартелей террористами
Глава американского государства Дональд Трамп решил пока не признавать орудующие в соседней Мексике наркокартели террористическими организациями.
Политика
Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю
Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Политика
США ввели новые антироссийские санкции
США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
Происшествия
СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следственный комитет России предъявил обвинение Хасану Полонкоеву и его родственнику по делу об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
Космос
Плеханов оценил возможность столкновения астероида с Землей
Происшествия
В отношении зампрокурора Свердловской области начали проверку
Генеральная прокуратура России организовала проверку в отношении заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова.
Общество
В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.