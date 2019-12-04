Общество
Рифей-ПермьСамозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии
Самозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии. В Федеральной налоговой службе пояснили, что зарегистрированные в качестве «самозанятых» пожилые россияне считаются неработающими, поэтому выплаты им должны индексироваться. Выплаты неработающим пожилым россиянам ежегодно индексируются.
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Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Шоу-бизнес
Мошенники выставили на продажу дом Волочковой
Мошенники разместили в Интернете объявление о продаже дома, принадлежащего балерине Анастасии Волочковой.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Политика
На Украине начали готовить марш на Крым
Запрещенная в России организация «Меджлис крымскотатарского народа» намерена организовать марш на Крым.
Общество
Нафтогаз рассказал о сделанном Газпрому предложении
Украинская компания Нафтогаз на переговорах с Газпромом в Вене заявила о готовности получить уже присужденные ей 3 млрд долларов газом, сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным
Политика
Путин рассказал о достижениях российской экономики
Российские власти обеспечили макроэкономическую стабильность, заявил Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса.
Общество
Меркель впервые посетила Освенцим
В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Происшествия
Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек
Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек, сообщает ВМС США в Twitter.
Общество
Самые популярные у россиян в 2019 году породы собак назвали кинологи
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие модели наушников
Эксперты отметили, что новые наушники AirPods стали короче и шире и уже не так давят на уши, как прошлая модель.
Политика
Медведев опроверг существование «антибелорусских элементов» в России
«Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом президенту Беларуси Александру Лукашенко, что у нас таких «антибелорусских элементов» нет», — сказал Медведев, обращаясь к Румасу.
Происшествия
В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа
В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
Общество
Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал свое заявление о том, что «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионах.
Кино
IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года
Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Политика
Кремль подтвердил визит Путина в Париж на «нормандский саммит»
Президент России Владимир Путин 9 декабря совершит рабочий визит во Францию для участия во встрече «нормандской четвёрки», сообщает 6 декабря пресс-служба Кремля.
Наука
Ледокол «Капитан Драницын» вморозят в арктические льды
Ледокол «Капитан Драницын» станет базой для арктической экспедиции. Для этого его вморозят во льдину.
Общество
Раймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики
Паулс признал, что популярен благодаря российскому телевидению, хотя иногда это ему мешает.
Общество
Умер отравившийся «Кротом» преподаватель МГУ
Умер заслуженный преподаватель МГУ, математик Олег Ивашев-Мусатов, который отравился средством для прочистки труб "Крот".
Кино
Netflix выпустила три постера «Ведьмака»
Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
Общество
В Сингапуре арестовано российское судно «Севастополь»
Власти сингапурского порта за долги арестовали подпавшее под американские санкции российское судно «Севастополь», сообщил замгендиректора компании «Гудзон» (судовладелец) по управлению флотом Олег Аникин «РИА Новости».
Общество
Космодром «Морской старт» перебазируют из Калифорнии в Россию
Global Look Press S7 Space перебазирует стартовую плавучую платформу и командное судно "Морского старта" на Дальний Восток в 2020 году.
Музыка
Клип на песню 7 Rings стал самым сексуальным
Развлекательный портал Popsugar составил рейтинг самых сексуальных клипов уходящего года, первое место в нем заняло видео на песню "7 колец" (англ. 7 Rings) Арианы Гранде.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках
Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
Шоу-бизнес
Отец Фриске угрожал Шепелеву пистолетом
Владимир Фриске, по словам Дмитрия Шепелева, угрожал ему оружием.
Общество
Уехавший жить в США Максим Покровский заявил о деградации России
Максим Покровский, который уехал жить в США, считает, что российская нация деградирует, несмотря на свои таланты.
Фигурное катание
Российская фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при
Российская фигуристка Камила Валиева, занимавшая после короткой программы четвертое место, опередила всех в произвольном прокате и получила лучшую общую сумму – 207,47 балла.
Общество
The Bell: Патриарх Кирилл летал на частном самолете за 43 млн долларов
Журналисты выяснили, что патриарх Кирилл пользовался бизнес-джетом компании, о которой говорится в расследованиях ФБК о банке ВТБ, телеведущей Наиле Аскер-Заде и жене Медведева Издание The Bell 6 декабря выпустило материал о том, что глава РПЦ летал на самолете Gulfstream G450.
Общество
ВГТРК стала повторять днем программы Наили Аскер-заде после расследования ФБК
Ранее интервью Аскер-заде выходили в эфир в ночь с воскресенья на понедельник.