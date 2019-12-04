Общество

Рифей-ПермьРифей-ПермьСамозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии

Самозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии. В Федеральной налоговой службе пояснили, что зарегистрированные в качестве «самозанятых» пожилые россияне считаются неработающими, поэтому выплаты им должны индексироваться. Выплаты неработающим пожилым россиянам ежегодно индексируются.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Нежданные деньги. С 1 января часть работающих пенсионеров получит прибавку

Life.ruвчера в 16:40

Из-за медленной работы налоговой пенсионер-ИП лишился прибавки к пенсии

Банки Сегоднявчера в 02:55

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Мой Брянск04 декабря в 05:30

Российские пенсионеры получат неожиданную прибавку

Lenta.ru04 декабря в 07:48

Самозанятых пенсионеров ждет индексация пенсий

Gazeta.SPb04 декабря в 05:51

Самозанятые пенсионеры получат неожиданную прибавку

Труд04 декабря в 08:43

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

BFM.ru04 декабря в 03:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
Общество

В Комитете по этике РФС ответили на слова Запашного о фанатах

Председатель Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев в комментарии "Газете.Ru" раскритиковал слова генерального директора Большого Московского государственного цирка, дрессировщика Эдгарда Запашного.
Газета.Ru 05:31
Общество

Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

Ведомости 02:38
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
RT на русском 05:14
Происшествия

В центре Екатеринбурга горит административное здание

В центре Екатеринбурга тушат пожар в здании на улице Радищева, 60. Горит третий этаж, сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.
REGNUM 08:45
Происшествия

SSJ100 вынужденно сел во «Внуково» после вылета в Надым

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Газпром-авиа", на борту которого находились свыше 40 человек, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Внуково" из-за технической проблемы с одним из двигателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:01
Игры

Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия

Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Gmbox.ru 07:42
Космос

Украина показала панораму «лунной базы»

РИА Новости 07:38
Общество

Грете Тунберг предложили доехать из Лиссабона в Мадрид на осле

Аргументы и Факты вчера в 05:19
Политика

Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
RT на русском 09:13
Происшествия

В оккупированном Артемовске двое подростков до смерти забили пособника ВСУ

Умер избитый вечером 29 ноября подростками известный на Украине пособник ВСУ, так называемый «волонтер АТО» Мирошниченко.
ИА Новороссия 07:00
Шоу-бизнес

У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев

У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Экспресс газета 05:31
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до трех человек

Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до трех, правоохранители достали из-под завалов тело еще одного человека, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 08:49
Биатлон

Назван состав мужской сборной России на эстафету в Эстерсунде

Стал известен предварительный состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в рамках этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
РИА Новости 09:07
Фигурное катание

Трусова исполнила тройной аксель на тренировке перед финалом Гран-при

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила тройной аксель на тренировке в преддверии финала Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.
Газета.Ru вчера в 08:42
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
Армия и оружие

Нигерия приняла на вооружение бронеавтомобиль Ezugwu 4Х4

Нигерийские вооруженные силы приняли на вооружение разработанные и выпущенные в Нигерии броне автомобили Ezugwu (Гора).
Военное обозрение 08:22
Общество

Дональд и Меланья Трамп зажгли рождественскую ель у Белого дома

РИА Новости вчера в 22:32
Политика

В Турции объяснили покупку российских С-400

РИА Новости 08:40
Общество

Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей

Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Lenta.ru 08:42
Общество

В Москве скончался отравившийся «Кротом» математик

Известный математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов скончался 3 декабря 2019 года в Москве.
REGNUM 09:01
Шоу-бизнес

Вернувшаяся в Россию Наталья Ветлицкая снова уехала в Испанию

Актуальные Новости 01:12
Общество

Раймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики

REGNUM 01:52
Политика

Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним.
Lenta.ru 04:51
Футбол

Вратарь сборной Германии рассказал о поездке в «райскую» Анапу

27-летний вратарь лондонского "Арсенала" и сборной Германии Бернд Лено в беседе с "Чемпионатом" вспомнил о поездке в Россию, о которой у него остались крайне позитивные впечатления.
Ruposters.ru 08:16
Политика

Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
РБК 08:06
Общество

Лидер «Ногу свело!» предупредил о деградации российской нации

Лидер российской рок-группы «Ногу свело!» Макс Покровский предупредил о деградации российской нации.
Lenta.ru 08:37
Политика

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Lenta.ru 07:04
Общество

В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Известия 00:15
Здоровье

Минздрав ведёт переговоры с производителями лекарств от муковисцидоза

Министерство здравоохранения РФ ведёт переговоры с производителями препаратов «Колистин» и «Фортум», необходимых для лечения муковисцидоза.
News.ru 04 декабря в 12:09
Гаджеты

В Роскачестве назвали лучшие бренды наушников

Лучшими наушниками в 2019 году стали Sennheiser HD 630VB. Рейтинг составили специалисты Роскачества.
Клопс вчера в 10:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное