Экономика

Рифей-ПермьРифей-ПермьСамозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии

Самозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии. В Федеральной налоговой службе пояснили, что зарегистрированные в качестве «самозанятых» пожилые россияне считаются неработающими, поэтому выплаты им должны индексироваться. Выплаты неработающим пожилым россиянам ежегодно индексируются.
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