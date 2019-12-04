Экономика
Рифей-ПермьСамозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии
Самозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии. В Федеральной налоговой службе пояснили, что зарегистрированные в качестве «самозанятых» пожилые россияне считаются неработающими, поэтому выплаты им должны индексироваться. Выплаты неработающим пожилым россиянам ежегодно индексируются.
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Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Политика
Медведев заявил о сложности принятия решения о пенсионной реформе
По словам главы правительства, решение о проведении пенсионной реформы с увеличением возраста выхода на пенсию далось ему нелегко, как и президенту России Владимиру Путину.
Шоу-бизнес
Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром
Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выложила на своей странице в соцсети небольшую нарезку кадров передачи, которую ведет вместе с Ларисой Гузеевой.
Политика
В Кремле сообщили об ожиданиях от нормандского саммита в Париже
В Кремле ожидают, что в ходе нормандского саммита в Париже удастся обеспечить понимание безальтернативности Минских соглашений и провести двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами Украины, Франции и ФРГ Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Происшествия
Задержаны члены преступной группы, убившие главу ингушского центра «Э»
6 декабря в Москве и Ингушетии прошла спецоперация, по результатам которой удалось задержать руководителя преступной группы и пятерых участников.
Общество
В Комитете по этике РФС ответили на слова Запашного о фанатах
Председатель Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев в комментарии "Газете.Ru" раскритиковал слова генерального директора Большого Московского государственного цирка, дрессировщика Эдгарда Запашного.
Происшествия
Расчленителя Соколова направили в центр психиатрии имени Сербского
Историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов направлен в центр психиатрии имени Сербского для проведения экспертизы.
Футбол
Кремль не увидел серьезной угрозы в беспорядках на футбольных матчах
Кремль не видит серьезной угрозы в беспорядках, связанных с поведением футбольных фанатов на матчах.
Кино
Netflix выпустила три постера «Ведьмака»
Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
Политика
Опрос показал готовность украинцев к компромиссу ради мира в Донбассе
Около 60% жителей Украины считают, что ради установления мира в Донбассе Киеву стоит идти на компромиссы, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу на сайте фонда "Демократические инициативы" им И.Кучерива.
Происшествия
Полиция Британии разбирается в гибели российского миллиардера в ДТП
В Великобритании полиция продолжает выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб российский предприниматель и миллиардер Дмитрий Обретецкий.
Политика
Кремль отказался комментировать приговор студенту ВШЭ Жукову
Кремль отказался комментировать приговор фигуранту «московского дела» Егору Жукову.
Общество
В Сбербанке назвали самые популярные схемы кражи денег с карт
Сбербанк России рассказал о самых популярных схемах, которые используют мошенники для кражи денег с карт клиентов.
Происшествия
В Челябинске маршрутка протаранила остановку
В Челябинске на проспекте Победы утром 6 декабря маршрутка выехала на остановку. Есть пострадавшие, пишет 74.ru.
Здоровье
В Москву возвращаются опасные инфекции
Корью обычно болеют невакцинированные дети в возрасте от 2 до 5 лет и взрослые, не переболевшие в детском возрасте или невакцинированные.
Политика
В Кремле оценили идею выравнивания зарплат учителей
Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков отметил, что в Администрации президента России не обсуждался вопрос о приведении зарплат учителей в стране к единому знаменателю, но в Кремле видят риски такого решения.
Происшествия
В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми
Водитель Lada сбил троих человек на пешеходном переходе в Зеленограде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Происшествия
Российский хоккеист украл у жены детей прямо перед камерой
Российский хоккеист украл у жены детей прямо перед камерой Женщина с няней пострадали, пытаясь отбиться.
Происшествия
Директор ФБК Жданов сообщил о своем задержании
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что его задержали.
Единоборства
Президент UFC назвал условия матча-реванша Макгрегора и Нурмагомедова
Президент UFC Дэйна Уайт назвал условия, при которых промоутеры могут организовать ответный бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.
Гаджеты
Опубликованы снимки, сделанные на Redmi K30
Общество
Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов
«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Общество
Вильфанд назвал шаманизмом прогнозы о морозах на Новый год
В четверг портал Gismeteo опубликовал прогноз, согласно которому в столичном регионе температура воздуха в праздничную ночь будет на уровне 34 градусов мороза.
Политика
Россия выступает против трансграничного преследования россиян – Песков
Россия выступает за сотрудничество для совместного с США расследования киберпреступлений.