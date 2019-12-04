Общество

Рифей-ПермьРифей-ПермьСамозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии

Самозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии. В Федеральной налоговой службе пояснили, что зарегистрированные в качестве «самозанятых» пожилые россияне считаются неработающими, поэтому выплаты им должны индексироваться. Выплаты неработающим пожилым россиянам ежегодно индексируются.
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Самозанятые пенсионеры получат прибавку

BFM.ru04 декабря в 03:51
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Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

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Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
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Происшествия

SSJ100 вынужденно сел во «Внуково» после вылета в Надым

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Газпром-авиа", на борту которого находились свыше 40 человек, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Внуково" из-за технической проблемы с одним из двигателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Тренерский штаб сборной России назвал предварительный состав команды на мужскую эстафетную гонку на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
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Происшествия

В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа

В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
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В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре

Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
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Украина потребовала от России соблюдения Будапештского меморандума

Киев продолжает считать Будапештский меморандум политико-правовой основой обеспечения своей безопасности со стороны США, Великобритании, Франции и КНР и требует от России соблюдать свои обязательства по этому документу, сообщает пресс-служба МИД Украины.
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Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
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Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
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Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до трех человек

Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до трех, правоохранители достали из-под завалов тело еще одного человека, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 08:49
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