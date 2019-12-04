Общество
Рифей-ПермьСамозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии
Самозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии. В Федеральной налоговой службе пояснили, что зарегистрированные в качестве «самозанятых» пожилые россияне считаются неработающими, поэтому выплаты им должны индексироваться. Выплаты неработающим пожилым россиянам ежегодно индексируются.
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Политика
Совет Европы решил не отказываться от России из-за Крыма
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не захотела отказываться от членства России из-за Крыма.
Энергетика
Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти
Обязательство России по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в первом квартале 2020 года составит 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Общество
Умер отравившийся «Кротом» преподаватель МГУ
Умер заслуженный преподаватель МГУ, математик Олег Ивашев-Мусатов, который отравился средством для прочистки труб "Крот".
Экономика
Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов
«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Происшествия
В Омской области нашли «озеро» из крови
В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили "искусственный водоем из слитой крови" животных.
Политика
Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей
Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Общество
Ангела Меркель впервые посетила Освенцим
Канцлер Германии Ангела Меркель впервые побывала в музее на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Общество
Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян
Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы, которую открыл в пятницу неизвестный на территории авиабазы ВМС США Пенсакола в американском штате Флорида.
Игры
Sony покажет последний в году выпуск State of Play 10 декабря
Компания Sony Interactive Entertainment объявила о том, что 10 декабря выйдет четвёртый выпуск State of Play.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
Кино
IMDb назвал топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года
Кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года.
Автоспорт
Квят больше не в «Торо Россо», а Нидерланды снова в календаре. Как изменится «Формула-1» в 2020-м
В 2019-м канадец был тест-пилотом британской конюшни и по большому счету являлся единственным претендентом на место в составе главного аутсайдера последних лет в «Ф-1».
Экономика
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
Культура
Танцор из Приамурья Артем Желудков выступит в «Танцах» на ТНТ
7 декабря юный танцор из Амурской области Артем Желудков выступит в шоу «Танцы» на канале ТНТ.
Общество
Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке
Музыка
Названы самые популярные видео на YouTube в России
Биатлон
Определился состав сборной России на мужскую эстафету в Эстерсунде
Тренерский штаб сборной России назвал состав на мужскую эстафету в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Политика
Песков о «нормандском саммите»: Никто не ожидает никакого соглашения
Какого-либо соглашения по итогам саммита «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 9 декабря не ожидается.
Общество
Минобороны провело эксперимент в космосе
Общество
В Сингапуре арестовано российское судно «Севастополь»
Власти сингапурского порта за долги арестовали подпавшее под американские санкции российское судно «Севастополь», сообщил замгендиректора компании «Гудзон» (судовладелец) по управлению флотом Олег Аникин «РИА Новости».
Происшествия
В Екатеринбурге загорелось трехэтажное офисное здание
Спасатели передают, что происходит открытое горение в помещениях третьего этажа и кровли здания.
Происшествия
SSJ100 вынужденно сел во «Внуково» после вылета в Надым
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Газпром-авиа", на борту которого находились свыше 40 человек, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Внуково" из-за технической проблемы с одним из двигателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Общество
Матвиенко предложила наказать Новака и возмутилась импортной петрушкой
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках ежегодного совещания со статс-секретарями — заместителями глав федеральных органов исполнительной власти высказала недовольство работой Минсельхоза и Минэнерго, передает корреспондент РБК.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Политика
Путин перешел на немецкий во время встречи с бизнесменами из Германии
Президент России Владимир Путин перешел на немецкий язык во время встречи с бизнесменами из Германии в Сочи.