Экономика

Рифей-ПермьРифей-ПермьСамозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии

Самозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии. В Федеральной налоговой службе пояснили, что зарегистрированные в качестве «самозанятых» пожилые россияне считаются неработающими, поэтому выплаты им должны индексироваться. Выплаты неработающим пожилым россиянам ежегодно индексируются.
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Из-за медленной работы налоговой пенсионер-ИП лишился прибавки к пенсии

Банки Сегоднявчера в 02:55

Самозанятым пенсионерам проиндексируют пенсии

РЕН ТВ04 декабря в 09:00

Российские пенсионеры получат неожиданную прибавку

Lenta.ru04 декабря в 07:48

Самозанятые пенсионеры получат неожиданную прибавку

Труд04 декабря в 08:43

Самозанятым пенсионерам проиндексируют пенсию с 1 января

REGNUM04 декабря в 07:46

Самозанятых пенсионеров ждет индексация пенсий

Gazeta.SPb04 декабря в 05:51

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

BFM.ru04 декабря в 03:51
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Происшествия

Задержаны члены преступной группы, убившие главу ингушского центра «Э»

Российская газета 05:27
Политика

В Кремле сообщили об ожиданиях от нормандского саммита в Париже

В Кремле ожидают, что в ходе нормандского саммита в Париже удастся обеспечить понимание безальтернативности Минских соглашений и провести двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами Украины, Франции и ФРГ Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.
RT на русском 05:22
Происшествия

Полиция Британии разбирается в гибели российского миллиардера в ДТП

В Великобритании полиция продолжает выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб российский предприниматель и миллиардер Дмитрий Обретецкий.
REGNUM 01:04
Космос

Корабль «Прогресс МС-13» будет запущен с Байконура к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" будет запущена к Международной космической станции в пятницу в 12:34 мск с 31-й площадки космодрома Байконур.
ТАСС вчера в 16:07
Политика

Помощник Зеленского пригрозил построить в Донбассе стену

Взгляд.ру вчера в 07:15
Технологии

В Android-смартфонах появилась новая уникальная функция

В Huawei назвали преимущества Harmony OS перед Android Новый режим является частью приложения Digital Wellbeing (Цифровое благополучие) и доступен на всех смартфонах с Android 9 Pie и Android 10.
Профиль вчера в 14:42
Гаджеты

«Мегафон» открывает магазины нового формата с игровой зоной

По результатам работы первых двух магазинов в первые полгода компания решит, стоит ли открывать новые магазины такого же формата.
Ведомости вчера в 16:44
Происшествия

Суд приговорил фигуранта «дела 27 июля» Чирцова к году колонии

РБК 05:40
Транспорт

На станциях МЦД завершают тестирование системы оплаты проезда

На Московских центральных диаметрах (МЦД) началась финальная стадия тестирования системы оплаты проезда. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.
Москва 24 вчера в 07:05
Гаджеты

AMD Ryzen 9 3950X можно купить в России, выложив не менее $1000

В США рассчитывать на покупку Ryzen 9 3950X могут либо обладатели быстрой реакции и определённого производителем бюджета, либо готовые выложить за процессор на вторичном рынке не менее $1000.
3DNews 02:29
Политика

Кремль отказался комментировать приговор Егору Жукову

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не может оценить реакцию общества на приговор студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.
РБК 04:49
Общество

Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Газета.Ru 01:16
Происшествия

Глава ФБК Жданов сообщил о своем задержании

Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил в твиттере о своем задержании.
Интерфакс 05:29
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
Политика

Трамп пообещал разобраться с проблемой невыдачи виз делегации РФ в ООН

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с ситуацией вокруг невыдачи американских виз российским чиновникам.
Газета.Ru 02:35
Общество

Грете Тунберг предложили добраться из Лиссабона в Мадрид на осле

Юная шведская активистка Грета Тунберг, отказавшаяся от авиаперелетов из-за вредных выбросов, в скором времени должна отправиться из Лиссабона в Мадрид, чтобы попасть на 25-ю конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25).
ТАСС вчера в 03:08
Общество

Скончался бежавший из СССР в США экс-майор КГБ

Бывший майор КГБ Виктор Шеймов, бежавший в Соединенные Штаты из СССР при помощи американских спецслужб, скончался в США на 74-м году жизни.
iReactor вчера в 21:08
Экономика

Глава «Ростелекома» выступил против ограничения поглощения стартапов

Ранее в пятницу вице-премьер РФ Максим Акимов заявил журналистам, что правительство РФ прорабатывает вопрос введения ограничений по поглощению стартапов крупными компаниями, чтобы "не задавить, не скупить все на рынке".
РИА Новости 05:32
Кино

Россияне назвали свои любимые новогодние фильмы

UfacityNews.ru вчера в 08:13
Происшествия

Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику

Вести.Ru вчера в 13:48
Политика

Москва не исключила включения «Кинжала» и «Посейдона» в ДСНВ

Российские новейшие системы «Кинжал» и «Посейдон» могут быть включены в будущий Договор о сокращении наступательных вооружений.
REGNUM 04:26
Общество

Названы пять продуктов, которые нельзя есть на пустой желудок

Некоторые продукты при регулярном употреблении на пустой желудок могут привести к возникновению гастрита.
Татар-информ 04 декабря в 00:58
Армия и оружие

Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии

Известия 05:01
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° вчера в 07:59
Армия и оружие

WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток

Газета.Ru 04 декабря в 19:26
Происшествия

Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде

В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
РБК вчера в 15:06
Происшествия

Экс-главу Щелковского района поймали на взятке

Вести.Ru 02:18
Кино

Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли

Канадский актер Мена Массуд, который сыграл Аладдина в одноименном фильме Гая Ричи, рассказал, что после выхода картины, не получил ни одного приглашения на пробы, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 04 декабря в 04:07
Общество

Десятки белых медведей окружили село на Чукотке

РБК 00:41
Авто

Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей

В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Автоновости дня вчера в 03:33
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