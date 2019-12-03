Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 6,6%, напомнил Пенсионный фонд России (ПФР). Это предусмотрено законом о бюджете на ближайшие три года, который накануне подписал президент России Владимир Путин.
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