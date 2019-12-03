Экономика
КоммерсантъПенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января
Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 6,6%, напомнил Пенсионный фонд России (ПФР). Это предусмотрено законом о бюджете на ближайшие три года, который накануне подписал президент России Владимир Путин.
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Политика
Предполагаемого убийцу Зелимхана Хангошвили связали с группой спецназначения «Вымпел»
Россиянин, арестованный за убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине, мог служить в спецподразделении ФСБ «Вымпел» и иметь отношение к убийству депутата в Карелии в 2007 году.
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НАСА отправит к Луне женские манекены
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Путин и Лукашенко обсудят в Сочи интеграцию России и Белоруссии
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
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В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы кабмина Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
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Первый российский электрокар Zetta скоро появится в продаже
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Пугачева посетила московскую премьеру фильма о своем концерте
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Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
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Сосо Павлиашвили посоветовал Паулсу поблагодарить Бога за фанатов
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Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) инициировала исследование, целью которого является определение возможности содержания в метформине опасных концентраций канцерогена N-нитрозодиметиламина (NDMA).
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МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
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Зеленский инициирует создание «муниципальной стражи» в Донбассе
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Geely Emgrand GT ушел с российского рынка
Компания Geely официально завершила продажи в России флагманского седана Emgrand GT.
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Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Победную шайбу во втором периоде забросил российский форвард гостей Артемий Панарин. Всего на его счету 34 (13+21) очка в текущем сезоне.
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Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия
Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
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Вице-президент ВФЛА Борзаковский подал в отставку
Сергей Фадеичев / ТАСС Вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский подал в отставку.
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В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
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Тимур Бекмамбетов представил фильм «Война токов»
Картина рассказывает о конкурентной борьбе Эдисона и Вестингауза. В Москве состоялся закрытый показ фильма "Война токов".
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В России закроют часть магазинов SPAR
Крупнейший франчайзинг голландской сети SPAR в России «ТД Интерторг» намерен провести реструктуризацию и закрыть часть магазинов.
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Forbes продолжает подводить итоги года. Сегодня издание опубликовало список самых высокооплачиваемых артистов уходящего 2019.