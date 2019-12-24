Экономика
РИА НовостиСамозанятые с января заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов
Самозанятые с начала текущего года заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов с заявленного суммарного дохода в 40,4 миллиарда рублей, рассказал журналистам глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин.
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В этом году самозанятые россияне пополнили бюджет на миллиард рублей
Аргументы и Факты23 декабря в 10:27
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Авто
Все автомобили Lada подорожают с нового года
Самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada – седан Vesta Sport – подорожает в базовой версии на 1,5% до 1 042 900 руб. (плюс 15 000 руб.).
Культура
Умерла автор главной песни сериала «Друзья»
Режиссер и автор песен Алли Уиллис умерла вечером 24 декабря в возрасте 72 лет.
Происшествия
В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
Мужчина в Саратове ранил ножом супругу, а затем выпрыгнул в окно третьего этажа многоквартирного дома, оба госпитализированы, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.
Общество
Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК
Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.
Происшествия
В Венгрии погибла российская пианистка
Политика
Американского посла отозвали из-за геев
Американского посла в Замбии отозвали из-за того, что он высказывался в защиту прав геев. Об этом пишет The New York Times.
Политика
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»
В Объединённой судостроительной корпорации заявили, что в России может быть построено судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако на это потребуется примерно шесть лет.
Политика
Захарова назвала причину сложных отношений Польши и России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала причину сложных отношений Польши и России.
Энергетика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
Политика
Грузия высказалась за переговоры с РФ по примеру нормандского формата
Тбилиси рассматривает вариант ведения переговоров с Москвой по примеру нормандского формата, заявила во вторник, 24 декабря, грузинский президент Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Политика
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: "Берегите Россию"», — вспомнил советник.
Политика
Скончался президент Академии военных наук Махмут Гареев
В возрасте 96 лет скончался Махмут Гареев, который на протяжении 20 лет возглавлял Академию военных наук.
Политика
Кремль отреагировал на критику Лукашенко
Между Москвой и Минском остаются несогласованные вопросы в рамках договора о Союзном государстве, но это не говорит о кризисе в отношениях, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на критику со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Космос
Российские ученые нашли у Вселенной границы
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей
С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
Армия и оружие
В Буркина-Фасо погибли 35 мирных жителей в результате атаки боевиков
Политика
Четверть россиян отказались голосовать на ближайших выборах в Госдуму
Опрос показывает, что за единоросов отдали бы голоса 47% респондентов, за КПРФ проголосовали бы 14% участников опроса, за ЛДПР - 13%.
Армия и оружие
Путин назвал Россию единственным обладателем гиперзвукового оружия
Экономика
Комплекс по сортировке мусора построят в Калининградской области
Российский фонд прямых инвестиций, «Сибинвестстрой» и испанский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Urbaser договорились совместно реализовывать проект по строительству и эксплуатации объектов обработки и размещения ТКО в Калининградской области.
Общество
Козак не исключил подорожания импортных автомобилей с 2020 года
В 2020 году возможно подорожание импортных автомобилей, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США
Футбол
«Ливерпуль» просит разрешения у АПЛ нанести эмблему победителей КЧМ
Победитель недавнего розыгрыша Клубного чемпионата мира (КЧМ) «Ливерпуль» просит разрешение у Английской премьер-лиги (АПЛ) нанести на игровую форму эмблему победителей соревнования ФИФА.
Политика
Сербия завершила строительство своего участка «Турецкого потока»
Укладка сербского участка газопровода "Турецкий поток" завершена, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на главу сербской Srbijagas ("Сербиягаз") Душана Баятовича.
Происшествия
В уголовном деле о коррупции в ФТС появились еще трое фигурантов
Еще три фигуранта появились в громком уголовном деле о злоупотреблениях в Федеральной таможенной службе (ФТС) России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
Общество
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу
В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
Экономика
Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20
По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.