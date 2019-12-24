Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСамозанятые с января заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

Самозанятые с начала текущего года заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов с заявленного суммарного дохода в 40,4 миллиарда рублей, рассказал журналистам глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин.
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Самозанятые с января заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

РИА Новости23 декабря в 09:37

Самозанятые заплатили свыше 1 млрд руб. налогов в 2019 году

РБК23 декабря в 10:01

Более 330 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых в России

ТАСС23 декабря в 09:26

ФНС: В России зарегистрировалось 330 тысяч самозанятых

Российская газета23 декабря в 09:00

НПД: С четырех до шести

Новая Сибирь22 декабря в 22:35

Самозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

Ведомости23 декабря в 09:41

В этом году самозанятые россияне пополнили бюджет на миллиард рублей

Аргументы и Факты23 декабря в 10:27
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Политика

На Украине возбудили уголовное дело по прибытии первого поезда в Крым

REGNUM 04:40
Происшествия

Ми-8 с 24 людьми совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Газета.Ru 03:49
Авто

Все автомобили Lada подорожают с нового года

Самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada – седан Vesta Sport – подорожает в базовой версии на 1,5% до 1 042 900 руб. (плюс 15 000 руб.).
Ведомости вчера в 17:06
Культура

Умерла автор главной песни сериала «Друзья»

Режиссер и автор песен Алли Уиллис умерла вечером 24 декабря в возрасте 72 лет.
РЕН ТВ 04:29
Происшествия

В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно

Мужчина в Саратове ранил ножом супругу, а затем выпрыгнул в окно третьего этажа многоквартирного дома, оба госпитализированы, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.
РИА Новости 04:56
Общество

Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК

Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Происшествия

В Венгрии погибла российская пианистка

РИА Новости вчера в 17:52
Политика

Американского посла отозвали из-за геев

Американского посла в Замбии отозвали из-за того, что он высказывался в защиту прав геев. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 04:27
Политика

Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»

В Объединённой судостроительной корпорации заявили, что в России может быть построено судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако на это потребуется примерно шесть лет.
REGNUM 03:43
Политика

Захарова назвала причину сложных отношений Польши и России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала причину сложных отношений Польши и России.
Мой Брянск 03:59
Энергетика

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
РБК 03:23
Политика

Грузия высказалась за переговоры с РФ по примеру нормандского формата

Тбилиси рассматривает вариант ведения переговоров с Москвой по примеру нормандского формата, заявила во вторник, 24 декабря, грузинский президент Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.
Известия вчера в 16:44
Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM вчера в 22:58
Политика

Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину

«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: "Берегите Россию"», — вспомнил советник.
Lenta.ru 03:38
Политика

Скончался президент Академии военных наук Махмут Гареев

В возрасте 96 лет скончался Махмут Гареев, который на протяжении 20 лет возглавлял Академию военных наук.
Газета.Ru 03:46
Политика

Кремль отреагировал на критику Лукашенко

Между Москвой и Минском остаются несогласованные вопросы в рамках договора о Союзном государстве, но это не говорит о кризисе в отношениях, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на критику со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Lenta.ru 04:55
Космос

Российские ученые нашли у Вселенной границы

Русская Планета 01:55
Авто

В Москве подорожает эвакуация автомобилей

С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
Известия 04:59
Армия и оружие

В Буркина-Фасо погибли 35 мирных жителей в результате атаки боевиков

Коммерсантъ вчера в 16:59
Политика

Четверть россиян отказались голосовать на ближайших выборах в Госдуму

Опрос показывает, что за единоросов отдали бы голоса 47% респондентов, за КПРФ проголосовали бы 14% участников опроса, за ЛДПР - 13%.
Новые Известия вчера в 23:48
Армия и оружие

Путин назвал Россию единственным обладателем гиперзвукового оружия

RT на русском вчера в 09:57
Экономика

Комплекс по сортировке мусора построят в Калининградской области

Российский фонд прямых инвестиций, «Сибинвестстрой» и испанский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Urbaser договорились совместно реализовывать проект по строительству и эксплуатации объектов обработки и размещения ТКО в Калининградской области.
Политика Сегодня 03:53
Общество

Козак не исключил подорожания импортных автомобилей с 2020 года

В 2020 году возможно подорожание импортных автомобилей, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 04:27
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Газета.Ru вчера в 14:41
Футбол

«Ливерпуль» просит разрешения у АПЛ нанести эмблему победителей КЧМ

Победитель недавнего розыгрыша Клубного чемпионата мира (КЧМ) «Ливерпуль» просит разрешение у Английской премьер-лиги (АПЛ) нанести на игровую форму эмблему победителей соревнования ФИФА.
ГЛАС.RU 04:53
Политика

Сербия завершила строительство своего участка «Турецкого потока»

Укладка сербского участка газопровода "Турецкий поток" завершена, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на главу сербской Srbijagas ("Сербиягаз") Душана Баятовича.
РИА Новости 05:00
Происшествия

Обнародовано видео драки со стрельбой в кафе «Алладин»

Регион 64 02:06
Происшествия

В уголовном деле о коррупции в ФТС появились еще трое фигурантов

Еще три фигуранта появились в громком уголовном деле о злоупотреблениях в Федеральной таможенной службе (ФТС) России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
РИА Новости 04:17
Общество

В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
Российская газета 03:05
Экономика

Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20

По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.
Известия вчера в 18:15
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