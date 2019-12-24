Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСамозанятые с января заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

Самозанятые с начала текущего года заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов с заявленного суммарного дохода в 40,4 миллиарда рублей, рассказал журналистам глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин.
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Самозанятые с января заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

РИА Новостивчера в 09:37

Самозанятые заплатили свыше 1 млрд руб. налогов в 2019 году

РБКвчера в 10:01

Более 330 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых в России

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Российская газетавчера в 09:00

Самозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

Ведомостивчера в 09:41

Названо число самозанятых в РФ

REGNUMвчера в 09:59

Самозанятые перечислили налогов более 1 млрд рублей в 2019 году

Pravda.Ru02:53
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Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима приступил к работе над следующим проектом.
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В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер

Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель—декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.
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Температура воздуха в Москве побила рекорд 71-летней давности

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Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта рассчитать стоимость переноса железной дороги от Черноморского побережья в районе Сочи, назвав это стратегической задачей.
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При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое

При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
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