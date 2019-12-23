Экономика

ВедомостиВедомостиСамозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

В декабре президент Владимир Путин подписал закон, распространяющий налог для самозанятых еще на 19 российских регионов. Закон вступит в силу с 1 января 2020 г.
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Самозанятые с января заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

РИА Новостивчера в 09:37

Более 330 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых в России

ТАССвчера в 09:26

Самозанятые заплатили свыше 1 млрд руб. налогов в 2019 году

РБКвчера в 10:01

ФНС: В России зарегистрировалось 330 тысяч самозанятых

Российская газетавчера в 09:00

Самозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

Ведомостивчера в 09:41

Названо число самозанятых в РФ

REGNUMвчера в 09:59

В этом году самозанятые россияне пополнили бюджет на миллиард рублей

Аргументы и Фактывчера в 10:27
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В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

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Головин принял участие в крупной победе «Монако» над «Лиллем»

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Российские астрофизики выдвинули новую теорию «темной энергии»

В опубликованной статье, как пояснил ученый, представлена математически обоснованная модель мироздания, в котором возникает дополнительное отталкивание и где нет противоречия между фактом ускоренного расширения Вселенной и законом всемирного тяготения.
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Галина Волчек попала в реанимацию

Отмечается, что сейчас она находится в реанимации. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому.
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Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
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Кишечные инфекции мигрируют в детсады из сахалинских семей

Сахалинские дошкольники приносят кишечные инфекции в детские сады, свидетельствуют данные департамента образования Южно-Сахалинска.
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Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

РИА Новости вчера в 16:48
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При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое

При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
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Северный магнитный полюс быстро смещается к Сибири

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СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
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Составлен рейтинг закредитованности регионов России

На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
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Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом

Российский метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом, сообщили 24 декабря в «Роскосмосе».
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Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
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Медведев: «Северный поток-2» будет достроен вопреки санкциям

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря на санкции США, так как у "Газпрома" есть альтернативные варианты продолжения строительства, сообщает РИА Новости.
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Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
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Серия землетрясений произошла у восточного побережья Камчатки

Росбалт вчера в 18:59
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В Саратове десятки домов на сутки остались без воды

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На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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Сегодня в Петербурге выберут эскизы будущего памятника Чайковскому

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Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах

"Сирийская армия установила контроль над стратегическим населенным пунктом ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб", - сообщил источник.
РИА Новости 22 декабря в 13:08
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Названы опасные болезни, признаком которых может быть сухость во рту

Медицинскими специалистами определены и названы некоторые болезни, признаками которых может быть появившаяся и при этом долго не проходящая сухость во рту.
Ugpressa.ru 22 декабря в 02:35
Космос

Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне

НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
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Назван состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира

Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров назвал биатлонистов, которые выступят на этапах Кубка мира после новогодней паузы.
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Мэра мексиканского города застрелили на рождественском вечере

Группа вооруженных людей ворвалась на рождественский вечер Системы комплексного развития семьи (DIF) и убила Артуро Гарсию Веласкеса, мэра этого города, а также сотрудника городской администрации и зятя градоначальника Хавьера Терреро.
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Двое судей боя Кудряшов-Пейсар дисквалифицированы на полтора года

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