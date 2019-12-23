Экономика
ВедомостиСамозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов
В декабре президент Владимир Путин подписал закон, распространяющий налог для самозанятых еще на 19 российских регионов. Закон вступит в силу с 1 января 2020 г.
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Авто
Lincoln Aviator получил щётки стеклоочистителей с подогревом
Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Истребитель Т-50 (Су-57) потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае, машина не военная и принадлежит заводу-изготовителю, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
Футбол
Головин принял участие в крупной победе «Монако» над «Лиллем»
«Монако» в рамках 19-го тура французского чемпионата принимал на своем стадионе «Лилль».
Космос
Российские астрофизики выдвинули новую теорию «темной энергии»
В опубликованной статье, как пояснил ученый, представлена математически обоснованная модель мироздания, в котором возникает дополнительное отталкивание и где нет противоречия между фактом ускоренного расширения Вселенной и законом всемирного тяготения.
Общество
Галина Волчек попала в реанимацию
Отмечается, что сейчас она находится в реанимации. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Здоровье
Кишечные инфекции мигрируют в детсады из сахалинских семей
Сахалинские дошкольники приносят кишечные инфекции в детские сады, свидетельствуют данные департамента образования Южно-Сахалинска.
Кино
Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Кино
«КиноПоиск» назвал главные фильмы 2019 года
Технологии
Северный магнитный полюс быстро смещается к Сибири
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Экономика
Составлен рейтинг закредитованности регионов России
На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
Общество
Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом
Российский метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом, сообщили 24 декабря в «Роскосмосе».
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Политика
Медведев: «Северный поток-2» будет достроен вопреки санкциям
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря на санкции США, так как у "Газпрома" есть альтернативные варианты продолжения строительства, сообщает РИА Новости.
Политика
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
Происшествия
Серия землетрясений произошла у восточного побережья Камчатки
Общество
В Саратове десятки домов на сутки остались без воды
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Культура
Сегодня в Петербурге выберут эскизы будущего памятника Чайковскому
Армия и оружие
Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах
"Сирийская армия установила контроль над стратегическим населенным пунктом ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб", - сообщил источник.
Здоровье
Названы опасные болезни, признаком которых может быть сухость во рту
Медицинскими специалистами определены и названы некоторые болезни, признаками которых может быть появившаяся и при этом долго не проходящая сухость во рту.
Космос
Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне
НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Биатлон
Назван состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира
Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров назвал биатлонистов, которые выступят на этапах Кубка мира после новогодней паузы.
Происшествия
Мэра мексиканского города застрелили на рождественском вечере
Группа вооруженных людей ворвалась на рождественский вечер Системы комплексного развития семьи (DIF) и убила Артуро Гарсию Веласкеса, мэра этого города, а также сотрудника городской администрации и зятя градоначальника Хавьера Терреро.
Культура
Иван Ургант посмеялся над «Уральскими пельменями» и их поклонниками
Гаджеты
Акция: Xiaomi дарит второй смартфон покупателям своего лучшего смартфона 2019 года
В авторизованном интернет-магазине Xiaomi по адресу mi-shop.com/ru началась акция, в рамках которой покупатели смартфона Xiaomi Mi Note 10 получают в подарок модель Redmi 8A.
Кино
Российских зрителей «Ведьмака» разозлили чернокожие эльф и дриада
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