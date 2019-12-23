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Космос Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.