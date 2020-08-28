Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
АБН
АБН

Самозанятые в России легализовали более 130 млрд рублей

В России самозанятые с января 2019 года вывели из тени более 130 млрд рублей доходов За период действия экперимента Федеральную налоговую службу поступили 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу. Сегодня в России более одного миллиона самозанятых.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.
РБК27 августа в 17:00
Подробнее о событии
REGNUM

В Москве самозанятые вывели из тени более 66 млрд рублей доходов

REGNUM28 августа в 06:32
РИА Новости

Число зарегистрированных в России самозанятых достигло миллиона

РИА Новости28 августа в 02:19
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

РБК27 августа в 17:00
ТАСС

РБК: самозанятые в России вывели более 130 млрд рублей из тени

ТАСС27 августа в 20:40
Эхо Москвы

Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 1 млн человек

Эхо Москвы27 августа в 20:11
Lenta.ru

Самозанятые россияне вывели из тени более 130 миллиардов рублей доходов

Lenta.ru27 августа в 18:01
Коммерсантъ

Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 млн

Коммерсантъ28 августа в 02:36

В Минске завершилась женская акция протеста

На проспекте Независимости в Минске завершилась акция протеста «Женский марш» в поддержку пострадавших в результате силовых разгонов митингов и против результатов выборов президента Белоруссии, передаёт ТАСС.
RT на русскомвчера в 14:18
1,8K

Трамп назвал причину отмены брифингов по выборам для Конгресса

Брифинги разведки, посвященные вопросам обеспечения безопасности на предстоящих в ноябре выборах, решено было прекратить в связи с тем, что американские конгрессмены, для которых они проводились, "сливали" полученную информацию прессе.
ТАСС18:47

Хазанов стал самым богатым среди худруков московских театров

Самым богатым художественным руководителем театра в Москве в 2019 году стал руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов, свидетельствуют данные деклараций, опубликованных на сайте мэра и правительства Москвы.
РИА Новостивчера в 10:04
9

Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

В июле российские вкладчики забрали с банковских депозитов $508,6 млн как из системно значимых, так и из мелких банков, свидетельствуют подсчеты РИА "Новости", основанные на статистике Банка России.
Газета.Ru28 августа в 10:58
39

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
239

В Крыму выступили против переговоров с Киевом о поставках воды

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что в нынешних условиях с Украиной не следует вести переговоры о возобновлении поставок днепровской воды на полуостров, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:28
49

СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
РБКвчера в 15:33
114

В Татарстане открыли участок Большого казанского кольца

Строительство первого участка завершающего этапа Большого казанского кольца (БКК) протяженностью 800 метров от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская стартовало в июле 2019 года по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
РИА Новостивчера в 10:17
8

Ракетный комплекс «Гермес» уничтожит танки на расстоянии до 100 км

В госкорпорации «Ростех» заявили, что одна ракета нового комплекса «Гермес» способна уничтожить любую бронетехнику, сконструированную на Западе, с вероятностью почти 100%, это уже было подтверждено испытаниями.
Live2427 августа в 04:32
49