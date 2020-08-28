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Самозанятые в России легализовали более 130 млрд рублей

В России самозанятые с января 2019 года вывели из тени более 130 млрд рублей доходов За период действия экперимента Федеральную налоговую службу поступили 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу. Сегодня в России более одного миллиона самозанятых.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.
РБК27 августа в 17:00
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REGNUM

В Москве самозанятые вывели из тени более 66 млрд рублей доходов

REGNUM28 августа в 06:32
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

РБК27 августа в 17:00
Коммерсантъ

Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 млн

Коммерсантъ28 августа в 02:36
ТАСС

РБК: самозанятые в России вывели более 130 млрд рублей из тени

ТАСС27 августа в 20:40
Эхо Москвы

Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 1 млн человек

Эхо Москвы27 августа в 20:11
Lenta.ru

Самозанятые россияне вывели из тени более 130 миллиардов рублей доходов

Lenta.ru27 августа в 18:01
РИА Новости

Число зарегистрированных в России самозанятых достигло миллиона

РИА Новости28 августа в 02:19

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке
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URA.Ruвчера в 15:44
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МонаВиста28 августа в 15:46
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Внешнеэкономические связивчера в 11:27
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