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Самозанятые в России легализовали более 130 млрд рублей

В России самозанятые с января 2019 года вывели из тени более 130 млрд рублей доходов За период действия экперимента Федеральную налоговую службу поступили 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу. Сегодня в России более одного миллиона самозанятых.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.
РБК27 августа в 17:00
Подробнее о событии
REGNUM

В Москве самозанятые вывели из тени более 66 млрд рублей доходов

REGNUM28 августа в 06:32
РИА Новости

Число зарегистрированных в России самозанятых достигло миллиона

РИА Новости28 августа в 02:19
Lenta.ru

Самозанятые россияне вывели из тени более 130 миллиардов рублей доходов

Lenta.ru27 августа в 18:01
ТАСС

РБК: самозанятые в России вывели более 130 млрд рублей из тени

ТАСС27 августа в 20:40
Эхо Москвы

Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 1 млн человек

Эхо Москвы27 августа в 20:11
Коммерсантъ

Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 млн

Коммерсантъ28 августа в 02:36
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

РБК27 августа в 17:00

Россияне подверглись угрозе списания несуществующих долгов

Только теперь аферисты предпочитают действовать через приказное производство — это такая упрощённая схема по взысканию вроде бы бесспорных долгов, — прокомментировал ситуацию юрист Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин.
News.ruвчера в 12:06

В Крыму выступили против переговоров с Киевом о поставках воды

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что в нынешних условиях с Украиной не следует вести переговоры о возобновлении поставок днепровской воды на полуостров, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:28
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СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
РБКвчера в 15:33
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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СКР проверит отчуждение госакций «Башкирской содовой компании»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства в рамках доследственной проверки выяснить обстоятельства сокращения госакций "Башкирской содовой компании", сообщает СК в субботу на своем сайте.
Интерфаксвчера в 06:38
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В правительстве определились, кому бесплатно дадут лекарства

Согласно новому регистру, на получение бесплатных лекарств претендуют люди, страдающие сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, орфанными (редкими) недугами, а также инвалиды, инвалиды Великой Отечественной войны, дети-инвалиды и еще ряд льготников, пишет «Российская газета».
URA.Ruвчера в 15:44

Оппозиция Белоруссии: Лукашенко не смог выстроить отношения с Россией

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявила, что за 26 лет своего правления президент страны Александр Лукашенко так и не смог построить добрососедские отношения с Россией.
News.ruвчера в 14:26
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Блокирование нервных сигналов к поджелудочной железе остановило развитие диабета

Результаты экспериментов на мышах показали, что блокирование нервных сигналов от симпатического нерва к поджелудочной железе может предотвратить развитие у пациентов этой болезни.
Индикаторвчера в 06:59