Самозанятые в России легализовали более 130 млрд рублей

В России самозанятые с января 2019 года вывели из тени более 130 млрд рублей доходов За период действия экперимента Федеральную налоговую службу поступили 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу. Сегодня в России более одного миллиона самозанятых.