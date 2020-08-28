Самозанятые в России легализовали более 130 млрд рублей
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В России самозанятые с января 2019 года вывели из тени более 130 млрд рублей доходов За период действия экперимента Федеральную налоговую службу поступили 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу. Сегодня в России более одного миллиона самозанятых.В источнике
С чего всё началось
ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых
Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.
РБК27 августа в 17:00
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