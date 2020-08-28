Самозанятые в России легализовали более 130 млрд рублей
Смотрите также
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Телеведущая Ольга Ушакова отозвала иск к Кокорину и Мамаеву
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Учредители РУСАДА уволили Гануса в связи с финансовыми нарушениями
Россия получила первый запрос на новейший плавающий танк
Американцы раскритиковали власти из-за инцидента с военными в Сирии
В Свердловской области разрешили работу детских садов и школ
Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Лукашенко оценил заявления о распаде Беларуси и передаче Гродно Польше
Россия высылает одного из дипломатов посольства Норвегии
Собянин назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России
ФСБ задержала украинского шпиона в РВСН
Работающие над вакциной от COVID-19 россияне подпали под санкции США
Кремль не уточнил численность резерва силовиков для помощи Белоруссии
Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Кремль не уточнил численность резерва силовиков для помощи Белоруссии
Учредители РУСАДА уволили Гануса в связи с финансовыми нарушениями
Работающие над вакциной от COVID-19 россияне подпали под санкции США
Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья
Собянин назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
В парламенте Латвии русский язык назвали «ненавистным»
Россия высылает одного из дипломатов посольства Норвегии
Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов
Родительские собрания в российских школах переведут в онлайн-формат
По данным Федеральной налоговой службы, за все время действия программы в ведомство потупило 3,5 миллиарда рублей в виде налогов от самозанятых. На сегодняшний день число самозанятого населения России составляет более 1 миллиона граждан. Программа работает в 79 субъектах Российской Федерации.В источнике
С чего всё началось
ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых
Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.
РБК17:00
Подробнее о событии