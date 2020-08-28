Самозанятые в России легализовали более 130 млрд рублей
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По данным Федеральной налоговой службы, за все время действия программы в ведомство потупило 3,5 миллиарда рублей в виде налогов от самозанятых. На сегодняшний день число самозанятого населения России составляет более 1 миллиона граждан. Программа работает в 79 субъектах Российской Федерации.В источнике
С чего всё началось
ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых
Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.
РБКвчера в 17:00
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