Самозанятые в России легализовали более 130 млрд рублей

По данным Федеральной налоговой службы, за все время действия программы в ведомство потупило 3,5 миллиарда рублей в виде налогов от самозанятых. На сегодняшний день число самозанятого населения России составляет более 1 миллиона граждан. Программа работает в 79 субъектах Российской Федерации.