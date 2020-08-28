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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Самозанятые в России легализовали более 130 млрд рублей

По данным Федеральной налоговой службы, за все время действия программы в ведомство потупило 3,5 миллиарда рублей в виде налогов от самозанятых. На сегодняшний день число самозанятого населения России составляет более 1 миллиона граждан. Программа работает в 79 субъектах Российской Федерации.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.
РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
REGNUM

В Москве самозанятые вывели из тени более 66 млрд рублей доходов

REGNUMвчера в 06:32
РИА Новости

Число зарегистрированных в России самозанятых достигло миллиона

РИА Новостивчера в 02:19
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

РБКвчера в 17:00
ТАСС

РБК: самозанятые в России вывели более 130 млрд рублей из тени

ТАССвчера в 20:40
Эхо Москвы

Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 1 млн человек

Эхо Москвывчера в 20:11
Lenta.ru

Самозанятые россияне вывели из тени более 130 миллиардов рублей доходов

Lenta.ruвчера в 18:01
Коммерсантъ

Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 млн

Коммерсантъвчера в 02:36

Оппозиция не верит заявлению Лукашенко о новой конституции Белоруссии

Манипуляцией и попыткой успокоить протестующих назвала предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко об изменении Конституции республики член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, выступая 29 августа в прямом эфире на YouTube.
Оппозиция не верит заявлению Лукашенко о новой конституции Белоруссии
ИА Красная Весна13:28

Пентагон призвал укрепить ядерные силы США из-за деятельности Китая

Соединенным Штатам стоит начать модернизацию своих ядерных сил, так как Китай стремится по меньшей мере удвоить свой ядерный арсенал, полагает министр обороны Америки Марк Эспер.
Политическая Экспертиза12:55
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс14:11
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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The Insider: еще один подозреваемый в причастности к убийству в Берлине служил в спецназе ФСБ

Подельника россиянина Вадима Красикова, подозреваемого в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, зовут Роман Давыдов (настоящее имя — Роман Демьянченко), он служил в спецподразделении «Вымпел» ФСБ.
Дождь13:21
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Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

В июле российские вкладчики забрали с банковских депозитов $508,6 млн как из системно значимых, так и из мелких банков, свидетельствуют подсчеты РИА "Новости", основанные на статистике Банка России.
Газета.Ruвчера в 10:58
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Задержанных в Минске россиян несколько часов держали с мешками на головах

Один россиян, задержанных 29 июля этого года в Белоруссии по обвинению в подготовке теракта и беспорядков для дестабилизации ситуации в стране, поделился своей историей в интервью изданию WarGonzo.
Вести.Ru12:44