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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Самозанятые в России легализовали более 130 млрд рублей

По данным Федеральной налоговой службы, за все время действия программы в ведомство потупило 3,5 миллиарда рублей в виде налогов от самозанятых. На сегодняшний день число самозанятого населения России составляет более 1 миллиона граждан. Программа работает в 79 субъектах Российской Федерации.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.
РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
REGNUM

В Москве самозанятые вывели из тени более 66 млрд рублей доходов

REGNUMвчера в 06:32
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

РБКвчера в 17:00
Коммерсантъ

Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 млн

Коммерсантъвчера в 02:36
ТАСС

РБК: самозанятые в России вывели более 130 млрд рублей из тени

ТАССвчера в 20:40
Эхо Москвы

Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 1 млн человек

Эхо Москвывчера в 20:11
Lenta.ru

Самозанятые россияне вывели из тени более 130 миллиардов рублей доходов

Lenta.ruвчера в 18:01
РИА Новости

Число зарегистрированных в России самозанятых достигло миллиона

РИА Новостивчера в 02:19

Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России из-за членов Демократической партии, в том числе губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России
Коммерсантъ22:56
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В России предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко обращение, в котором предлагает запретить услуги караоке в развлекательных заведениях до конца текущего года, передает RT.
Газета.Ru01:18
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Тысячи протестующих собрались в Вашингтоне на марш против расизма

Тысячи протестующих собрались в пятницу у мемориала 16-му президенту США Аврааму Линкольну на центральном бульваре американской столицы на манифестацию по случаю 57-й годовщины марша на Вашингтон.
Взгляд.ру20:45

«Их было несколько»: где находится первый Спас Нерукотворный

"Есть довольно распространенная версия, что Мандилион — это не что иное, как плащаница Господня", — говорит заведующий кафедрой общей и русской церковной истории и канонического права богословского факультета ПСТГУ, священник Александр Щелкачев.
РИА Новости01:00

Смартфон Sony Xperia 5 II выйдет уже 17 сентября

В сентябре прошлого года, на выставке IFA 2019, Sony представила свой смартфон под названием Sony Xperia 5. Согласно последним утечкам Sony готовит преемника этой модели под названием Sony Xperia 5 II.
ITZine.ruвчера в 03:35
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Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM22:22
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Эксперт рекомендовал не оставлять в розетке зарядник без смартфона

Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, что зарядное устройство для электронных гаджетов нельзя оставлять в розетке, поскольку это может привести к выходу зарядки из строя и даже к возгоранию, передает агентство "Прайм".
Известия21:18
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Дата выхода «Лиги справедливости» Зака Снайдера на HBO Max «утекла» в сеть

Грядущий проект будет разительно отличаться от кинотеатральной версии Джосса Уидона («Мстители») и выйдет в формате мини-сериала из четырех глав, каждая из которых будет длиться приблизительно час.
Киноафиша России27 августа в 05:43

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
RT на русскомвчера в 11:40
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