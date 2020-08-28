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Evo-rus.com
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Самозанятые в России легализовали более 130 млрд рублей

По данным Федеральной налоговой службы, за все время действия программы в ведомство потупило 3,5 миллиарда рублей в виде налогов от самозанятых. На сегодняшний день число самозанятого населения России составляет более 1 миллиона граждан. Программа работает в 79 субъектах Российской Федерации.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.
РБКвчера в 17:00
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REGNUM

В Москве самозанятые вывели из тени более 66 млрд рублей доходов

REGNUMвчера в 06:32
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

РБКвчера в 17:00
Коммерсантъ

Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 млн

Коммерсантъвчера в 02:36
ТАСС

РБК: самозанятые в России вывели более 130 млрд рублей из тени

ТАССвчера в 20:40
Эхо Москвы

Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 1 млн человек

Эхо Москвывчера в 20:11
Lenta.ru

Самозанятые россияне вывели из тени более 130 миллиардов рублей доходов

Lenta.ruвчера в 18:01
РИА Новости

Число зарегистрированных в России самозанятых достигло миллиона

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