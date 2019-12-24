Экономика
РБКСамозанятые заплатили свыше 1 млрд руб. налогов в 2019 году
Свыше 330 тыс. россиян зарегистрировались в качестве самозанятых. Общая сумма поступлений по налогу на профессиональный доход превысила 1 млрд руб. Об этом сообщил журналистам глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, передал корреспондент РБК.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
В этом году самозанятые россияне пополнили бюджет на миллиард рублей
Аргументы и Факты23 декабря в 10:27
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 03:34, Ашберн
Транспорт
Первый поезд проехал по Крымскому мосту
Политика
Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Политика
Умер генерал армии Махмут Гареев
Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет.
Наука
Генная терапия впервые защитила мышей от болезни Хокинга
Биологи из США разработали генную терапию, которая защитила мышей от бокового амиотрофического склероза (БАС), также известного как болезнь Стивена Хокинга.
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Общество
В СБУ прокомментировали сообщения о расстреле офицеров в Закарпатье
В Службе безопасности Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Закарпатье рядом с венгерской границей обнаружены тела оперативников ведомства.
Общество
Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД
Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников девятого класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
Общество
Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России
Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Армия и оружие
Боевики атакуют сирийскую армию дронами в «большом Идлибе»: сбиты БПЛА
Шоу-бизнес
«Одни слюни»: Дарья Мороз в прозрачном корсете устроила фурор в сети
В кадре артистка позирует в шляпке с вуалью, черном полупрозрачном корсете и трусиках.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Общество
Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка
Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.
Происшествия
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
Происшествия
Бастрыкин поставил на контроль историю о жесткой травле девочки в Уфе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение проверки по информации о травле ученицы 4-го класса школьниками в Уфе, сообщается на сайте СК РФ.
Фигурное катание
Коган: с удивлением прочитали, что Косторная не выступит на ЧР
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что в организации с удивлением ознакомились с информацией в СМИ о том, что фигуристка Алена Косторная не будет участвовать в чемпионате России в Красноярске.
Политика
ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии
Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Общество
Летчик разбившегося Су-57 выжил
Общество
Ненадежные подрядчики «Северного потока - 2» могут попасть в суд
Ненадежные подрядчики «Северного потока - 2» могут попасть в суд. Работы по прокладке труб приостановлены из-за санкций США.
Происшествия
В мэрии Полевского пытались зарезать брата юмориста Незлобина
Происшествия
В Новой Москве неизвестные украли из банкомата почти 7,4 млн рублей
Двое неизвестных в Новой Москве в помещении магазина разбили банкомат и украли из него почти 7,4 млн рублей.
Общество
Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год
Политика
Володин высказался за точечную корректировку Конституции
Страна развивается, многие вопросы в конституционной сфере действительно становятся актуальными.
Происшествия
В Москве отравились приехавшие на соревнования дети
Ранее сотрудник отеля рассказал «РИА Новости», что около 12 детей в возрасте примерно 15–17 лет, приехавших в столицу на соревнования по робототехнике, отравились.
Общество
Кейт Миддлтон в Рождество показала очень необычное фото своих детей
В честь Рождества, которое сегодня отмечается в Великобритании, внук королевы принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон опубликовали необычное фото своих детей.
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Футбол
Суперкомпьютер определил лучшего футболиста между Месси и Роналду
Специалисты SciSports и профессора университета KU Leuven с помощью суперкомпьютера и специального вычислительного алгоритма определили, какой игрок лучше — аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси или португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду.