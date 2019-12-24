Экономика

РБКРБКСамозанятые заплатили свыше 1 млрд руб. налогов в 2019 году

Свыше 330 тыс. россиян зарегистрировались в качестве самозанятых. Общая сумма поступлений по налогу на профессиональный доход превысила 1 млрд руб. Об этом сообщил журналистам глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, передал корреспондент РБК.
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Самозанятые с января заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

РИА Новости23 декабря в 09:37

Самозанятые заплатили свыше 1 млрд руб. налогов в 2019 году

РБК23 декабря в 10:01

Более 330 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых в России

ТАСС23 декабря в 09:26

ФНС: В России зарегистрировалось 330 тысяч самозанятых

Российская газета23 декабря в 09:00

НПД: С четырех до шести

Новая Сибирь22 декабря в 22:35

Самозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

Ведомости23 декабря в 09:41

В этом году самозанятые россияне пополнили бюджет на миллиард рублей

Аргументы и Факты23 декабря в 10:27
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Транспорт

Первый поезд проехал по Крымскому мосту

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Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам

Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
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Умер генерал армии Махмут Гареев

Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет.
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Генная терапия впервые защитила мышей от болезни Хокинга

Биологи из США разработали генную терапию, которая защитила мышей от бокового амиотрофического склероза (БАС), также известного как болезнь Стивена Хокинга.
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Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 01:45
Общество

В СБУ прокомментировали сообщения о расстреле офицеров в Закарпатье

В Службе безопасности Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Закарпатье рядом с венгерской границей обнаружены тела оперативников ведомства.
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Общество

Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД

Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников девятого класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
RT на русском 02:19
Общество

Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России

Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
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Армия и оружие

Боевики атакуют сирийскую армию дронами в «большом Идлибе»: сбиты БПЛА

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«Одни слюни»: Дарья Мороз в прозрачном корсете устроила фурор в сети

В кадре артистка позирует в шляпке с вуалью, черном полупрозрачном корсете и трусиках.
Пятый канал вчера в 21:59
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Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
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Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка

Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.
РБК вчера в 19:15
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Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

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Бастрыкин поставил на контроль историю о жесткой травле девочки в Уфе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение проверки по информации о травле ученицы 4-го класса школьниками в Уфе, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 02:32
Фигурное катание

Коган: с удивлением прочитали, что Косторная не выступит на ЧР

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что в организации с удивлением ознакомились с информацией в СМИ о том, что фигуристка Алена Косторная не будет участвовать в чемпионате России в Красноярске.
РИА Новости 01:36
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ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии

Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
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Летчик разбившегося Су-57 выжил

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Ненадежные подрядчики «Северного потока - 2» могут попасть в суд

Ненадежные подрядчики «Северного потока - 2» могут попасть в суд. Работы по прокладке труб приостановлены из-за санкций США.
Вести Подмосковья вчера в 02:24
Происшествия

В мэрии Полевского пытались зарезать брата юмориста Незлобина

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Девушка выжила после падения под поезд в московском метро

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Происшествия

В Новой Москве неизвестные украли из банкомата почти 7,4 млн рублей

Двое неизвестных в Новой Москве в помещении магазина разбили банкомат и украли из него почти 7,4 млн рублей.
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Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год

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Володин высказался за точечную корректировку Конституции

Страна развивается, многие вопросы в конституционной сфере действительно становятся актуальными.
РИА Новости вчера в 10:30
Происшествия

Суд назначил 100 тыс. рублей штрафа участнику акции 27 июля Раджабову

ТАСС вчера в 08:14
Происшествия

В Москве отравились приехавшие на соревнования дети

Ранее сотрудник отеля рассказал «РИА Новости», что около 12 детей в возрасте примерно 15–17 лет, приехавших в столицу на соревнования по робототехнике, отравились.
Известия вчера в 16:05
Общество

Кейт Миддлтон в Рождество показала очень необычное фото своих детей

В честь Рождества, которое сегодня отмечается в Великобритании, внук королевы принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон опубликовали необычное фото своих детей.
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Суперкомпьютер определил лучшего футболиста между Месси и Роналду

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RT на русском 01:13
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