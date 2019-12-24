Свыше 330 тыс. россиян зарегистрировались в качестве самозанятых. Общая сумма поступлений по налогу на профессиональный доход превысила 1 млрд руб. Об этом сообщил журналистам глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, передал корреспондент РБК.

Самозанятые заплатили свыше 1 млрд руб. налогов в 2019 году

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